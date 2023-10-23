Yüzüncü yıla görkemli hazırlık

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, yurdun dört bir yanında etkinliklerle kutlanmaya başladı. 29 Ekim 2023'te 100 yaşını dolduracak cumhuriyet için Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere yurt genelinde etkinlikler düzenlenecek.İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.Taksim Meydanı İstiklal Caddesi girişinde "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100. Yıl içerikleri dev ekrandan seyircilerle buluşacak.İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'na, Ankara'da Kızılay Meydanı'na ve İzmir'de Konak Meydanı'na da anıtsal görünümlü monolitler kurulacak.İstanbul Üsküdar Meydanı'nda son 20 yılda Erdoğan'ın liderliğinde hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında sergilenecek."Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi" etkinliği ile de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekânlar ile Efes Antik şehri Kapadokya gibi turistik mekanlar özel ışık gösterileriyle renklendirilecek.İletişim Başkanlığı tarafından kurulan ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar için önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyan "http:// yuzuncuyil.gov.tr" adresli internet sitesinde de 100. Yıla ilişkin tüm içerikler yer alıyor.Kutlamalar kapsamında 29 Ekim'de İstanbul Boğazında özel havai fişek gösterileri yapılacak. "2023" drone ile gökyüzünde görsel şölen izleyicilerle buluşacak.İstanbul Boğazı'nda yüzer iskelede LED ekranlarda 29 Ekim'de gün boyu 100. yılın önemli projeleri sergilenecek. Etkinlikler önemli merkezlere kurulacak seyir alanlarından takip edilebilecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda diğer illerde de meydanlarda 100. Yıl kutlamaları gerçekleştirilecek.Doğal afetler sonucunda terk edilen ve kazı çalışmaları sayesinde 2 bin yıl sonra gün yüzüne çıkarılan Marmaris'teki Amos Antik Kenti Amfi Tiyatrosu, yaklaşık 2 bin yıllık sessizliğini bozdu. Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel düzenlenen konserle, 2 bin yıl sonra aynı ambiyansın yaşatılmaya çalışıldığı muhteşem gecede müzik ziyafeti sunuldu, şarkılar hep bir ağızdan söylendi.