Bakan Tekin’den Bakanlara 100. yıl hediyesi

Millî Eğitim Bakanlığınca cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 81 il ve yurt dışı temsilciliklerinde cumhuriyet kazanımlarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda ilk etapta Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsünün kuyumculuk teknolojisi alanları, cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 925 ayar gümüş kullanarak Cumhuriyetin 100. yılına özel rozet üretti.

TASARIM BEĞENİLDİ

Edinilen bilgiye göre Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olgunlaşma enstitüsünce cumhuriyetin 100. yılına özel üretilen gümüş rozeti, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen resmî törene katılan bakanlara hediye etti. Özel hediye dolayısıyla Bakan Tekin'e teşekkür eden Bakanların, rozetin tasarımını çok beğendikleri, rozete tam not verdikleri öğrenildi.