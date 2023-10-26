Bakanı Işıkhan: Önümüzdeki seçimde Ankara’nın AK belediyecilik anlayışıyla buluşacağına inanıyorum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Gazze'de hayatını kaybeden insanlar için duaların okunmasından sonra AK Parti Mamak İlçe Başkanlığının yıl boyu yaptığı faaliyetlerin video gösterimi yapıldı.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Işıkhan, Filistin ile İsrail arasındaki olaylara değinerek, "İsrail, Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden masum sivillere karşı büyük bir kıyım gerçekleştiriyor. Bu mesele savaş hukukunu çoktan aşmış durumda. İsrail'in yıllarca bölgede estirdiği terör, döktüğü Müslüman kanı bugün artık uluslararası yargılamaları gerektirecek boyuta ulaşmıştır. Dünyada sağduyu, insani refleks ve merhamet sahibi, yapılan zulmü gören tüm halklar, tüm insanlar İsrail'in bu canice katliamlarına karşı tepkisini ortaya koyuyor hamdolsun" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 EKONOMİSİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK"

Bugün kendi uçağını, arabasını üreten, yerli ve milli savunma sanayisiyle adından söz ettiren bir Türkiye'nin var olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Bakınız, son 21 yılda Türkiye ekonomisini dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri haline getirdik. Hedefimiz ilk 10 büyük ekonomi içerisinde yer almak. Ekonomimiz büyüdükçe ülkemizi yatırımlarla daha da yukarı taşıdık. Yatırımlar arttıkça, sosyal refah da aynı ölçüde büyüdü. Kalkınmada gerçekleştirdiğimiz atılımları doğrudan çalışma hayatına da yansıttık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürekli geliştirdiğimiz istihdam teşvik programlarıyla, istihdam rakamlarımız her yıl daha da arttı" şeklinde konuştu.

"BAKANLIK OLARAK 34 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

Batmış, bitmiş bir sosyal güvenlik sistemini sıfırdan aldıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemini bugün nüfusumuzun tamamını kapsayan bir teminat sistemine dönüştürdük. Vatandaşımız artık, 'hangi sağlık ya da sosyal hizmet kurumuna gitsem bana bakar' diye düşünmüyor, devletine güveniyor. Deprem zamanında bile yaparsa AK Parti yapar diyor. 2002'de işçisine 184 lira verebilen bir Türkiye varken bugün, bu ücreti işçi, işveren, kamu taraflarının oy birliği ile 11 bin 402 liraya çıkarmış bir Türkiye var. Ankara'ya son 20 yılda 604 milyar 559 milyon lira yatırım yaptık. Sadece Bakanlığımız özelinde 34 milyar lira yatırımımız mevcut" ifadelerine yer verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE ANKARA'NIN AK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA BULUŞACAĞINA İNANIYORUM"

AK Parti kadrolarının bugüne kadar ki çalışmalarıyla ilklerin ve ilkelerin partisi olarak milletin gönlünde taht kurduğunu ifade eden Işıkhan, "28 Mayıs'ta Partimizi ve davamızın liderini sandıktan yeniden zaferle çıkardınız. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi önümüzde yeni bir mücadele alanı var. Allah nasip ederse 2024 yılı yerel seçimleri için mart ayında yeniden sandıklara gideceğiz. Ben önümüzdeki seçimde Ankara'nın hak ettiği hizmet kalitesine yeniden kavuşacağına, AK belediyecilik anlayışıyla yeniden buluşacağına yürekten inanıyorum. AK belediyeciliğin en sağlam kalelerinden birisi olan Mamak Belediyemiz gibi Ankara Büyük Şehir Belediyesinin de o eski ihtişamlı günlerine geri döneceğinden şüphem yok. Mamak teşkilatımız başta olmak üzere Ankara teşkilatlarımızın tecrübesine, azmine ve yüreğine inanıyorum. Bu şehrin; AK Parti iktidarları döneminde yaşadığı değişimi, dönüşümü en iyi tecrübe eden sizlersiniz" dedi.

Konuşmanın ardından AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından Bakan Işıkhan'a hediye takdimi yapıldı. Programa Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ak Parti il ve ilçe teşkilatı üyeleri yer aldı.

