Emine Erdoğan'dan "Gazze" diplomasisi

"MÜSLÜMANLAR İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMALI"

Bu duruma sessiz, kayıtsız kalmanın düşünülemeyeceğinin, Türkiye, Ürdün ve Katar'ın ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların gönderilmesi için önemli çabalar sarf ettiğinin altını çizen Emine Erdoğan, Filistin halkı için Müslüman ülkelerin işbirliği ve dayanışmayı artırması gerektiğini aktardı.

Emine Erdoğan, "Bölge ve Müslüman ülke lider eşleri olarak, bizlerin de Filistin'de yaşanan katliamı, güçlü bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor. Hissettiğimiz ortak acıda birleşmeli, seslerimizi daha güçlü ve daha gür hale getirmeliyiz." mesajını iletti.

"DAHA YÜKSEK SESLE ÇAĞRIDA BULUNULMALI"

Emine Erdoğan, Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza Bint Nasır ile görüşmesinde de Gazze'deki masum sivillerin yaşadığı drama dikkati çekti.