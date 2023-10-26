HEYETLER ARASI GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ANLAŞMALAR İMZALANDI

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü. İki ülke heyetlerinin de bir araya gelmesinin ardından, Türkiye ile Türkmenistan arasında anlaşmalar imzalandı.

İmza töreni sonrası Erdoğan ve Berdimuhamedov, ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Başkan Erdoğan, Berdimuhamedov ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu ziyaretin, Berdimuhamedov'un Devlet Başkanı olarak Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması sebebiyle ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Erdoğan, "Ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan münasebetlerimiz, karşılıklı saygı, işbirliği ve ortak çıkarlar temelinde her geçen gün daha da güçlenerek gelişiyor." ifadesini kullandı.

Bugünkü görüşmelerde iki ülke ilişkilerini tüm yönleriyle değerlendirdiklerini, işbirliği imkanlarını ele aldıklarını aktaran Erdoğan, iki ülke arasında enerji, ulaştırma, ticaret, bilgi teknolojileri, KOBİ'ler, çevre, meteoroloji ve iklim değişikliği, tarım, standardizasyon, akreditasyon, medya, insan kaynaklarının yönetimi, gençlik ve spor, eğitim, kültür ve arşiv alanlarında anlaşmalar imzalandığını kaydetti.

Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması

"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÇATISI ALTINDA BİRLEŞMEMİZİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

Erdoğan, Berdimuhamedov ile Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsü temelinde, Gazze başta olmak üzere bölgenin karşı karşıya kaldığı güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkmenistan enerji kaynakları bakımından bölgemizin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Mevcut konjonktürde Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı ayrı bir stratejik değer kazandı. Gerek Türkmenistan ile ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahiliyle üçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir. Bu işbirliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliğine hep birlikte katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu minvalde, Hazar geçişli doğu-batı orta koridorunun geliştirilmesine dair karşılıklı olarak görüşlerimizi paylaştık.

Görüşmelerde, Türkmenistan ile birçok konuda benzer bakış açılarına sahip olduğumuzu gördüm. Dünyada ve özellikle bölgemizde şu anda yaşanan gelişmeler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşmemizin önemini de ortaya koymuştur. Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi tekrar vurgulamak istiyorum."