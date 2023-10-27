100. yıl "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüzüncü Yıl sitesinde Türkiye'nin hedeflerine vurgu yaparak, "Cumhuriyetimizin 100. yılını, 'Türkiye Yüzyılı ülküsü' ile başlattığımız büyük atılımın sembolü hâline getirmek istiyoruz. İki asırlık demokrasi tarihimizin en köklü yönetim sistemi reformlarından olan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni, Türkiye Yüzyılı'nın girizgâhı ve garantisi olarak addediyoruz.
Cumhurbaşkanlığı olarak, İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir 100. yıl kutlama programı oluşturduk. Milletimize, son iki asırda yaşadığımız kayıpları ve kazanımları hatırlatacak, ülkemize son 20 yılda nasıl çağ atlattığımızı gösterecek, Türkiye Yüzyılı iddiamızı tüm boyutlarıyla ortaya koyacak bu programı 'Yüzyılın İşini 20 Yıla Sığdırdık' şiarıyla hayata geçireceğiz. Böylece Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni bir şevkle, yeni bir dinamizmle, yeni bir heyecanla başlamayı umut ediyoruz. Gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonundan sonraki hayallerimizi ise Malazgirt Zaferi'nin bininci yılına atfettiğimiz 2071 vizyonumuzla taçlandıracağız. 2071 vizyonunu da bizden sonraki nesiller ete kemiğe büründürecek, altyapısını hazırlayacak, hedeflerini oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.
COŞKUYLA KUTLANACAK
Cumhuriyet'in 100. yılı "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında devlet erkanı ile Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Dev Eser" Yağlı Boya Resim Sergisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek. Başkan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 100. Yıl Resmi Geçit Töreni ile Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine katılacak. Ardından Başkan Erdoğan 100. Yıl hitabında bulunacak.
MUHTEŞEM TÖREN YAPILACAK
İstiklalden istikbale Türkiye'nin 100'ncü yılı muhteşem törenlerle kutlanacak. 29 Ekim'de başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi ile boğazda geçit töreni düzenlenecek ve bu törene TÜRK YILDIZLARI ve SOLOTÜRK dahil 20 muharip uçağı da eşlik edecek. Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek. Bu geçit töreni donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olarak kaydedilecek.