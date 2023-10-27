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Giriş Tarihi: 27.10.2023

Ay yıldız İstanbul

Ay yıldız İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı' nca Cumhuriyet'in 100. yılının Türkiye Yüzyılı'na yaraşır şekilde coşkuyla kutlanması için kentin çeşitli noktalarında kurulan dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler vatandaşlarla buluştu.



Bu kapsamda, Kadıköy Meydanı'nda bulunan "Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskelesi"ndeki dev ekranda Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan video gösterimi buradan gerçekleştiriliyor. Kız Kulesi de Türk bayrağı ve 100 sayısıyla ışıklandırıldı. Vatandaşlar ışık gösterisini ilgiyle izledi.
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