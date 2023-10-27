Ay yıldız İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı' nca Cumhuriyet'in 100. yılının Türkiye Yüzyılı'na yaraşır şekilde coşkuyla kutlanması için kentin çeşitli noktalarında kurulan dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler vatandaşlarla buluştu.Bu kapsamda, Kadıköy Meydanı'nda bulunan "Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskelesi"ndeki dev ekranda Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan video gösterimi buradan gerçekleştiriliyor. Kız Kulesi de Türk bayrağı ve 100 sayısıyla ışıklandırıldı. Vatandaşlar ışık gösterisini ilgiyle izledi.