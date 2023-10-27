Haberler Gündem Haberleri Camileri kundaklayan hain FETÖ’cü eski imam çıktı
Giriş Tarihi: 27.10.2023

Camileri kundaklayan hain FETÖ’cü eski imam çıktı

Samsun’da 3 camiyi yakmaya çalışan bisikletli kundakçı, FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten atılan eski imam İslam Çalıkoğlu çıktı

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Camileri kundaklayan hain FETÖ’cü eski imam çıktı
Samsun'da önceki gün, bisikletle Yörükler Mahallesi'ndeki Süleyman Şah Camii'ne gelen bir kişi, cemaatin arasına karıştı. Bir süre sonra ise yanında getirdiği benzinle camiyi yakmaya kalkıştı. Cemaatin durumu fark etmesi üzerine kaçan şüpheli, bu kez yatsı namazından hemen önce Bafra ilçesine bağlı Taşköprü Afurcuk Camii'ne giderek imamın odasındaki Kuran-ı Kerimleri verdi. Ardından da odayı kilitleyerek kaçtı.



Buradan da kaçan şüpheli bir süre sonra yine Bafra'ya bağlı Üçpınar Köyü'ne giderek Merkez Camii'nin kapısını yakmaya çalıştı. Bu sırada imamla karşılaşan şüpheli yine kaçtı. Sürmeli Mahallesi'nde dengesiz hareketleri yüzünden bir vatandaşın dikkatini çeken şüpheli, ihbar üzerine gelen jandarma tarafından elinde bulunan poşetteki benzin dolu şişelerle birlikte yakalandı. Şüphelinin, FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten atılan eski imam İslam Çalıkoğlu olduğu belirlendi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Camileri kundaklayan hain FETÖ’cü eski imam çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA