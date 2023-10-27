Camileri kundaklayan hain FETÖ’cü eski imam çıktı

Samsun'da önceki gün, bisikletle Yörükler Mahallesi'ndeki Süleyman Şah Camii'ne gelen bir kişi, cemaatin arasına karıştı. Bir süre sonra ise yanında getirdiği benzinle camiyi yakmaya kalkıştı. Cemaatin durumu fark etmesi üzerine kaçan şüpheli, bu kez yatsı namazından hemen önce Bafra ilçesine bağlı Taşköprü Afurcuk Camii'ne giderek imamın odasındaki Kuran-ı Kerimleri verdi. Ardından da odayı kilitleyerek kaçtı.Buradan da kaçan şüpheli bir süre sonra yine Bafra'ya bağlı Üçpınar Köyü'ne giderek Merkez Camii'nin kapısını yakmaya çalıştı. Bu sırada imamla karşılaşan şüpheli yine kaçtı. Sürmeli Mahallesi'nde dengesiz hareketleri yüzünden bir vatandaşın dikkatini çeken şüpheli, ihbar üzerine gelen jandarma tarafından elinde bulunan poşetteki benzin dolu şişelerle birlikte yakalandı. Şüphelinin, FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten atılan eski imam İslam Çalıkoğlu olduğu belirlendi.