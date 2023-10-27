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Giriş Tarihi: 27.10.2023 21:44 Son Güncelleme: 27.10.2023 23:34

DSÖ'den Gazze için acil ateşkes çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Filistin'deki katliamlara vurgu yaparak acil ateşkes çağrısında bulundu. DSÖ Direktörü, "Yalvarıyoruz, uyarıyoruz, ateşkes çağrısında bulunuyoruz." dedi.

DSÖ’den Gazze için acil ateşkes çağrısı

Katil İsrail, Filistin'deki insanlık suçu işliyor. Masum sivilleri sistematik bir şekilde katlediyor. Gazze'ye fosfor bombaları da dahil olmak üzere 'savaş suçu' niteliği taşıyan saldırılarda bulunuyor.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Filistin'de 53 meslektaşlarını kaybettiklerini ifade ederek, bu trajediyi durdurmanın tek yolunun barış için çalışmak olduğunu kaydetti.

DSÖ Direktörü, "Yalvarıyoruz, uyarıyoruz, ateşkes çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, "Gazze'deki personelimiz, sağlık tesisleri, ortaklarımızla bağlantımızı kaybettik. Sivillerin derhal korunmasını ve insani yardımın sağlanmasını talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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DSÖ'den Gazze için acil ateşkes çağrısı
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