Emine Erdoğan’dan Gazze için telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Ürdün Kraliçesi Rania el Abdullah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Filistin'de yaşananlara karşı daha güçlü ses çıkarılması, işbirliği ve dayanışmanın artırılması yönünde fikir birliğine varıldı. Kraliçe Rania ile görüşmesinde, Filistin'de tarihin en yıkıcı dramlarından birisinin yaşandığına dikkati çeken Emine Erdoğan, bu duruma kayıtsız kalmanın düşünülemeyeceğinin kaydetti.Filistin halkı için Müslüman ülkelerin işbirliği ve dayanışmayı artırması gerektiğini aktaran Emine Erdoğan, "Bölge ve Müslüman ülke lider eşleri olarak, bizlerin de Filistin'de yaşanan katliamı, güçlü bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor. Ortak acıda birleşmeli, seslerimizi daha güçlü ve gür hale getirmeliyiz" mesajını iletti. Emine Erdoğan, Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza Bint Nasır ile görüşmesinde de Gazze'deki masum sivillerin yaşadığı drama dikkati çekti. Emine Erdoğan, lider eşlerinin insani yardımlar ve ateşkes konusunda daha yüksek sesle çağrıda bulunmasının önemine işaret etti.