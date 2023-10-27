FETÖ’nün 3 önemli ismine kıskaç

POLİS AKADEMİSİ SINAV KOMİSYONUNDA YER ALDI

İhraç 1. sınıf Emniyet Müdürü Abdullah Alper Durmuş'un, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Durmuş'un, "Memur Disiplin Hukuku" adında kitap çıkardığı ve Polis Akademisinde mesleğe yeni adım atacak olan polislere ders verdiği öğrenildi. Durmuş, Polis Akademisi'nde sınav soruları hazırlama komisyonunda yer aldığı ve böylelikle örgüt üyelerini komiser yardımcısı olarak Polis Teşkilatına sızmasına yardımcı olduğu belirlendi.

IĞDIR VE SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

FETÖ içinde sadakati ve bağlılığı en üst seviyede kabul edilen kişiler için kullanılan 'A5'le kodlandığı ve bylock kullanıcı olduğu tespit edilen 1. sınıf Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay, meslekten ihraç edildi. Kızılay, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Adana Polis Koleji, Van ve Ankara İl Emniyet Müdürlükleri, Kriminal Polis Laboratuvarları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları ve Teftiş Kurulu Başkanlığında önemli görevlerinin yanında Iğdır ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü yaptı.