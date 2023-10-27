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Giriş Tarihi: 27.10.2023 13:55

Firari 3 FETÖ'cü eski asker yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda haklarında meslekten ihraç edilen Bylock kullanıcısı 3 eski asker yakalandı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan 3 şahıs cezaevine gönderildi.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Firari 3 FETÖ’cü eski asker yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine ve örgüt soruşturmaları kapsamında firari durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve haklarında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı ihraç teğmen İ.Ç., ihraç Uzman Çavuş A.D. ve ihraç Uzman Çavuş E.Ö.'nün firari durumda olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda İ.Ç. isimli şahsın İstanbul'da, A.D. ve E.Ö. isimli şahısların Adana'da oldukları belirlendi. İstanbul ve Adana İl Emniyet Müdürlükleri ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 3 eski asker yakalandı.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Firari 3 FETÖ'cü eski asker yakalandı
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