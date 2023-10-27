Mersin limanında muz konteynerlerinden 610 kilo kokain çıktı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Mersin Uluslararası Limanında yapılan aramada yasal yükü Muz olan konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirdi.

MUZ KOLİLERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekvador'dan gelecek olan muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı alan Narkotik timleri, konteynerin uluslararası rotasını takip etti.

Uyuşturucu madde Mersin Limanına geldiğinde Narkogüç operasyonu başlatıldı. Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.

"LİMANLARIMIZ YAKIN TAKİBİMİZDE"

İçileri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" şeklinde paylaşımda bulundu.