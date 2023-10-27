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Giriş Tarihi: 27.10.2023 10:32 Son Güncelleme: 27.10.2023 10:37

Mersin limanında muz konteynerlerinden 610 kilo kokain çıktı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  Mersin Uluslararası Limanında yapılan aramalarda yükü Muz olan konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirdi. İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine göz açtırılmayacağını ve limanları güvenlik birimleri tarafından yakın takipte olduğu açıkladı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Mersin limanında muz konteynerlerinden 610 kilo kokain çıktı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Mersin Uluslararası Limanında yapılan aramada yasal yükü Muz olan konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirdi.

MUZ KOLİLERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekvador'dan gelecek olan muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı alan Narkotik timleri, konteynerin uluslararası rotasını takip etti.

Uyuşturucu madde Mersin Limanına geldiğinde Narkogüç operasyonu başlatıldı. Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.

"LİMANLARIMIZ YAKIN TAKİBİMİZDE"

İçileri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" şeklinde paylaşımda bulundu.

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Mersin limanında muz konteynerlerinden 610 kilo kokain çıktı
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