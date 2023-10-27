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Giriş Tarihi: 27.10.2023 10:07 Son Güncelleme: 27.10.2023 10:14

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı devam eden operasyonlar kapsamında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 terörist etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz
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