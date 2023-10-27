Türkiye’den Afrika’daki açlığa kalıcı çözüm

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası koordinasyonunda Nijerya'da gerçekleştirilen "1. Nijer Eyaleti Yeşil Ekonomi Zirvesi"nde, Türkiye'yi Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz temsil etti. "Sürdürülebilir tarım" başlığı altında gerçekleştirilen oturumda, "Yeşil Büyüyün Temiz Yaşayın" teması ile Türkiye'deki etkin çalışmalar hakkında, "Nijer eyaletinde tarımı yeniden tasarlamak, yeniden konumlandırmak" başlıklı bir sunum yapan Yılmaz, iklim krizine karşı bölgede tarımın adaptasyonunu öngören "Nijer Eyaleti için Yeşil Gelecek ve Yeşil Üretim" programını oldukça yerinde bir girişim olarak gördüklerini kaydetti.



NİJER'DEN BAŞLAYACAK, TÜM AFRİKA'YA YAYILACAK

Uluslararası yatırım olanakları, işbirlikleri, farkındalığın ve toplumsal katılımın artırılması için atılması gereken adımların ele alındığı zirvede Yılmaz, Nijer Eyaleti özelinde ve Afrika'dan başlayarak dünya genelinde başlatılması ve devam ettirilmesi için oluşturulacak politikalarda Türkiye'nin etkin rol üstleneceğini anlattı.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda 2030'a kadar sürdürülebilir gıda üretimi sistemlerinin güvence altına alınması ve üretimi ile üretkenliği artıran, ekosistemlerin sürdürülmesine yardımcı olan, iklim değişikliğine, aşırı hava koşullarına, kuraklığa ve diğer felaketlere uyum sağlama kapasitesini güçlendiren dönüşümün sağlanmasına yardımcı olunacağını anlatan Yılmaz, "Bu program, Nijer için diğer ülkelerle işbirliği ve kalkınma fırsatlarını da beraberinde getirmektedir. Bu programı Nijer Eyaleti ile birlikte uygulamak için sabırsızlanıyoruz.

ATO olarak bu işbirliğini önerirken iki faktörü göz önünde bulunduruyoruz. Birinci ve en önemli faktör, Nijer eyaletinin bu alanda gösterdiği takdire şayan çabalar, diğeri de Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan bir Dünya Bankası projesidir. Türkiye İklim Dostu ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP), sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal büyüme için kapasiteyi güçlendirmeyi ve Türkiye'nin hedeflenen bölgelerinde iklim dostu tarımın kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. ATO olarak, Nijerya'daki tüm kurumları, Tarım ve Orman Bakanlığımızın iklim krizine uyum konusunda şimdiye kadar edinmiş olduğu deneyim ve uzmanlıktan faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.