Yüzyılın geçit töreni

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında ilk kez gerçekleştireceği dev bir organizasyona imza atacak. 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda 100. yılda 100 gemiyle geçit töreni icra edilecek. Başta TCG Anadolu olmak üzere Türk donanmasına bağlı 100 geminin katılacağı geçit törenine havada ise Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile 20 savaş uçağı eşlik edecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Başkomutan" sıfatıyla katılacağı dev geçit töreninde, deniz ve hava araçları Erdoğan'ı selamlayacak. Donanma tarihinin en büyük geçit töreninde, 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek. Öte yandan Artvin'de de dün valilik tarafından Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan öğrenciler ile vatandaşlar, güzergah boyunca marşlar söyledi.