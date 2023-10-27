Yüzyıllık Hayaller Sergisi AKM’de

Cumhuriyetimiz'in 100. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Turkuvaz Medya Grubu'nun "Yüzyıllık Hayaller Sergisi" adı altında düzenlediği sohbet ve söyleşi programı bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı etkinlik spor, sanat ve iş dünyasını bir araya getirecek. Yavuz Donat, Süleyman Orakçıoğlu, Levent Tüzemen, Mustafa Denizli, Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, Doç. Dr. Şebnem Özdemir ve Fadik Sevin Atasoy'un konuşmacı olduğu etkinlik AKM Tiyatro Salonu Fuaye Alanı'nda 14.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek. Konuşmacılar, "Türkiye nasıl bir yüzyıl geçirdi.Özellikle sizin alanınızda unutamadığınız en önemli kazanımlar neler oldu?" ve "İyi ki dediğiniz neler var?" sorularına verdikleri yanıtlarla Cumhuriyetimizin geçmiş 100 yılını değerlendirecek. Sohbetlerde "Önümüzdeki yüzyılda Türkiye'nin fotoğrafını çeksek, nasıl bir yerde görürsünüz?" ve "Bu yeni yüzyılda hangi buluş sizi heyecanlandırır? Nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz?" sorularına verilen yanıtlarla da Cumhuriyetimizin gelecek yüzyıllarıyla ilgili öngörü ve dilekler paylaşılacak. Açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve köşe yazarı Dilek Güngör, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in yapacağı etkinlikte ikili sohbet programı ise şöyle: 15.45-16.00 Yavuz Donat-Süleyman Orakçıoğlu / 16.00-16.15 Levent Tüzemen-Mustafa Denizli / 16.15- 16.30 Doç Dr. Mehmet Şakiroğlu-Doç. Dr. Şebnem Özdemir / 16.0-16.45 Dilek Güngör- Davut Doğan / 16.45-17.00 Fadik Sevin Atasoy-Levon Kordonciyan.