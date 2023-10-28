30 bin gençten anlamlı eylem

Filistin'e destek mesajı yayımlayan çalışanlarına ait sendikaya dava açarak katil İsrail'in yanında duruş sergileyen ABD'li kahve zinciri Starbucks'a en anlamlı tepki AK Parti Gençlik Kolları'ndan geldi. Dün 10.00- 10.30 arası Türkiye'nin dört bir yanındaki 30 bin genç Starbucks şubelerine Filistin atkı ve bayraklarıyla giderek 'Say Stop' mottosuyla 'yer kapama' eylemi yaptı.AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "AK Gençlik ailesi, İsrail'e ve destekçilerine #SayStop demek üzere eylemlerine devam edecek. Teşkilatımız gücünü bu büyük eylemle göstermiştir. Bu gücü her zaman barış için kullanacağız" dedi.