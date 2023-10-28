Büyük mitinge destek için yürüdüler... "Bizler Nene Hatun ve Üsteğmen Kara Fatmayız"

Büyük Filistin Mitingine iki çocuğu ile birlikte gelen Huri Calp, Gazzede yapılan katliamın hem kendisini hem de çocuklarını üzdüğünü belirterek, "Kutsal mekan Kudüs'te Müslüman insanlar İsrail denin işgalci bir Siyonist devlet tarafından katlediliyor. Kutsal mekanda yaşanan bu katliama sessiz kalmamak ve ölen çocuklar, kadınlar ve masum siviller için bu mitinge geldik. Çocuklarım tedirgin, katledilen çocukları ve annelerini görünce ağlayarak bu bizim başımıza da gelebilir mi anne diyerek ağlıyorlar. Bu katliama sadece seyirci kalmamak ve Gazzede öldürülen masum insanların yanında olduğumuzu göstermek için ve orada direnen insanlara destek için bu mitingde dünyaya haykıracağız" dedi.

"ÇOCUKLARI TELEVİZYONDA TİTREYEREK VE KORKARAK SEYREDİNCE AĞLIYORUZ"

Çocukların yaralı halini görünce büyük üzüntü duyduklarını belirten 13 yaşındaki Ebrar ile küçük kardeşi Azra, "Pendikte Abdurahman Gazi Ortaokulu öğrencileriyiz. Gazzede çocukların ve annelerinin bombalanarak öldürülmesi bizi çok üzüyor. Bombalama sırasında bir çocuğun annesini son uğurlaması, titreyerek ağlayarak yardım istemesine dayanamadık. Sürekli ağlıyoruz. Çocuklar ve anneler ölmesin bu savaş bitsin İsraildeki çocuklar ve annelerde ölmesin " dediler.

"EV HANIMIYIZ AMA HEPİMİZ BİRER NENE HATUN VE ÜSTEĞMEN KARA FATMAYIZ"

Ev hamımları olarak Gazzede yaşanan katliam karşısında sessiz kalamadıklarını nene hatunlar, Üsteğmen Kara Fatmalar gibi gerekirse orada savaşmaya gidebileceklerini belirten Şeyma Yartemiz, Halime Çiftçi, Mürvet Doğan, "Filistinde ve Gazzede yaşananlar bir insani suçtur. Elinde silahı olmayan sivil halkın üzerine bomba yağdırılması ve katledilmesi insanlık dışıdır. Filistin özgürlüğü kavuşuncaya dek hepimiz gerekirse Hamas oluruz. Filistine insani yardım için ve mücait olarak gitmeye hazırız. Bizler nene hatun ve Üsteğmen Kara Fatma gibi cepheye gitmeye korkmayız. Hepimiz anneyiz ve insanlık dışı bu müdahaleye sessiz kalamayız. Acaba masum halkın üzerine bomba yağdıran İsrail askerleri de kendi çocuklarının bu şekilde öldürülmesini nasıl karşılarlardı. Çocuklarımızı da alıp bu zulme dur demeye geldik. Cumhurbaşkanımız bize yol versin gidip orada şehit olmaya hazırız. Bir an önce bu zulümlerin bitip Filistin'in kutsal mescidimiz Mescidi Aksanın İsrail işgalinden kurtulmasını istiyoruz. Zulümle Abat olunmaz berbat olunur. Savaşında bir haysiyeti olur orada yapılan bir katliamdır. Bugün Filistinlilere yapılanın yarın bizim ülkemize de yapılmaması için buraya geldik. Bütün Müslüman ülkelerin bu zulme sessiz kalmaması ve İsrail ve destekçilerine dersini vermesi gerekir" dedi.

BÜTÜN DÜNYA ÜZERİMİZE GELSE ÖLÜMÜZ ŞEHİT DİRİMİZ MÜCAHİTTİR

Oğlunu alarak mitinge gelen Emine Atalay ve Ekrem Aras, "Yapılan zulmü dünyaya duyurmaya ve destek olmaya geldik. Ne kadarda masum insanların üzerine bombalar yağdırıp öldürmeye çalışsalar dahi biz çocuklarımızla Kudüs'e ve Filistin'e sahip çıkacağız. Alahın izniyle inşallah başaramayacaklar. Bütün dünyada üzerimize gelse ölümüz şehit dirimiz mücahittir." diye konuştu.

BASTON DEYNEKLERİ İLE GELDİ

Bedensel engelli olmasına rağmen baston deynekleri ile mitinge gelen Avukat Yusuf Demir, "Gazzzede bir insanlık dramı yaşanıyor. Masum insanlar öldürülüyor. Kimisi yaralanıp kimisi sakat kalıyor. Bizde bütün dünyaya mazlumun sesini ahını dile getirmek için geldik. Türkiye'den zamil İsraile ve yandaşlarına haykıracağız. Zalimlere geri adım attırmak için buradayız. Mücadelemizi kaybetmeden Filistin özgür olana kadar direneceğiz" dedi.

Mitinge katılan iş insanı Adem Yeni, "Aklın ve sağduyunun hakim olacağı bir dünya için mazlumların sahipsiz olmadığını göstermek ve bir dünya inşaa etmek için geldik. Buradan bütün dünyaya ilk kıblemiz olan Kudüs'ün sahipsiz olmadığını tek yürek ve bütün ümmet adına bu mitingden dünyaya haykırmak için buradayız" şeklinde konuştu.