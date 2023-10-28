Bir asırdır sönmeyen özgürlük meşalesi: Türkiye Cumhuriyeti

Cumhuriyetin 100'ncü yılı Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde bütün yurt genelinde ve yurt dışında coşkuyla kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu kapsamda pek çok etkinlik planladı. Etkinliklerde, Türkiye Yüzyılı vurgusuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen bir asır boyunca hayata geçirilen devrim niteliğindeki atılımlara yer verilecek. Türkiye'nin sağlıktan eğitime, teknolojiden savunma sanayine, dış politikadan kültür ve sanata kadar birçok alanda ivmelenen başarısı duyurulacak.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA 2023 DRONE İLE GÖRSEL ŞÖLEN

Etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkânlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacak. İstanbul Boğazı'nda 2023 drone ve havai fişek gösterisi ile görsel şölen gerçekleştirilecek. Özel ışık gösterilerin yapılacağı tarihi mekânlarda 100. Yıl Marşı yankılanacak.

BOĞAZDA 100'NCÜ YILIN PROJELERİ SERGİLENECEK

29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda hareket edecek yüzer iskelede de LED ekranlarda gün boyu 100. yılın önemli projeleri, eserleri sergilenecek. Bu etkinlikler, İstanbul'un önemli merkezlerine kurulacak seyir alanlarından da vatandaşlar tarafından takip edilebilecek.

MAZİDEN ATİYE VURGUSUYLA SU PERDESİ VE ŞU ŞOVLARI

İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak. Ayrıca, Taksim Meydanı'nın İstiklal Caddesi girişinde de Türkiye Yüzyılı resmî logosundan esinlenerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100'ncü yıl içerikleri dev ekrandan seyircilerle buluşacak. Bu alanda Cumhuriyet'in 100'ncüyılının kutlanacağı 29 Ekim'de canlı yayın aktarımıyla etkinlik yerinde izlenebilecek.

MEYDANLARDA 100'NCÜ YILA ÖZEL VİDEO VE GÖRSEL İÇERİKLER

İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'na, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na ve İzmir'de Konak Meydanı'na da anıtsal görünümlü monolitler kurulacak. Söz konusu meydanlarda Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel videolar, görsel ve içerikler bu dijital alanlarda vatandaşla buluşacak.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖZEL SERGİSİ AÇILACAK

İstanbul Üsküdar Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayallerim vardı. Bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." sözlerinden yola çıkılarak hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi'nde ise son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında sergilenecek. Dijital son teknolojinin kullanıldığı sergide 360 gösterim alanları olacak.

SİMGE YAPILAR ÖZEL IŞIK GÖSTERİLERİYLE RENKLENECEK

"Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi" etkinliği ile de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekânlar ile Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi turistik mekânlar özel ışık gösterileriyle renklendirilecek. Bu mekânlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen "100. Yıl Marşı" ile yankılanacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara'daki 1. Meclis Binasında "100. Yıl Konseri" ile sahnede olacak.

YURT DIŞINDA SERGİLER DÜZENLECEK

Yurt dışında da büyükelçiliklerce çeşitli kutlamalar yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yabancı misyonlarda 100. yıl sergileri düzenlenecek ve özel videolar gösterilecek.

F-16'LAR ANTALYA SEMALARINDA OLACAK

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde F-16'lar Antalya semalarını süsleyecek. Türk Yıldızları yerine Antalya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek olan 4 adet F-16, Cumhuriyetin 100'ncü yıl dönümünü kutlanacağı 29 Ekim Pazar Günü, saat 13.00 itibariyle "Gösteri Uçuşu" için Konyaaltı Olbia Kent Meydanı'nda Antalyalılar ile buluşacak. Antalyalıların Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doruk noktasına çıkararak, izleyiciler için unutulmaz bir görsel şölen sunacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında devlet erkânı ile Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Dev Eser" Yağlı Boya Resim Sergisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 100. Yıl Resmi Geçit Töreni'ne ve Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyetin 100'ncü yılı nedeniyle 100'ncü yıl hitabı gerçekleştirecek.

HAVADA VE DENİZDE DE ŞÖLEN VAR

TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçit töreni düzenlenecek. 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak.

Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.