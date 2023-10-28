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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Cumhuriyet’in 100. yılında 10. yaşını kutluyor

Dünyanın en önemli projelerinden olan ve Avrupa ile Asya kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımını sağlayan Marmaray 10 yaşında. Bugüne kadar taşıdığı yolcu sayısı ise 1 milyarı aştı

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Cumhuriyet’in 100. yılında 10. yaşını kutluyor
İstanbul'un toplu ulaşımına entegre olan Marmaray, 29 Ekim 2013'te Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasında, 12 Mart 2019'da da tamamen hizmet vermeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın, Cumhuriyet'in 100. yılında 10. yaşını kutladığını belirterek bugüne kadar taşıdığı yolcu sayısının 1 milyarı aştığını kaydetti.



GÜNDE 287 SEFER
Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: "Marmaray, ülkemizin stratejik önemine güç kattı.Marmaray'da günde, Halkalı-Gebze arasında 148 adet tren seferiyle 15 dakika aralıklarla, Pendik-Ataköy arasında 139 adet tren seferiyle 7.5 dakikalık aralıklarla hizmet veriliyor. Günde toplam 287 sefer yapılırken, gece ilave 10 seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297'ye çıkıyor. Marmaray işletmeciliğinde 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 tren setinde toplam 440 vagonluk araç filosu bulunuyor. Marmaray ile halen günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet veriliyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek."
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Cumhuriyet’in 100. yılında 10. yaşını kutluyor
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