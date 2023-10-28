Cumhuriyet’in 100. yılında 10. yaşını kutluyor

İstanbul'un toplu ulaşımına entegre olan Marmaray, 29 Ekim 2013'te Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasında, 12 Mart 2019'da da tamamen hizmet vermeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın, Cumhuriyet'in 100. yılında 10. yaşını kutladığını belirterek bugüne kadar taşıdığı yolcu sayısının 1 milyarı aştığını kaydetti.Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: "Marmaray, ülkemizin stratejik önemine güç kattı.Marmaray'da günde, Halkalı-Gebze arasında 148 adet tren seferiyle 15 dakika aralıklarla, Pendik-Ataköy arasında 139 adet tren seferiyle 7.5 dakikalık aralıklarla hizmet veriliyor. Günde toplam 287 sefer yapılırken, gece ilave 10 seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297'ye çıkıyor. Marmaray işletmeciliğinde 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 tren setinde toplam 440 vagonluk araç filosu bulunuyor. Marmaray ile halen günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet veriliyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek."