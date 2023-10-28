Cumhuriyet’in 100. yılında 100 dev eser

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında devlet erkânı ile Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Dev Eser" Yağlı Boya Resim Sergisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 100. Yıl Resmi Geçit Töreni ile Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine katılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 100. Yıl hitabında bulunacak. İstiklalden istikbale Türkiye'nin 100'üncü yılı muhteşem törenlerle kutlanacak. 29 Ekim'de başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi ile boğazda geçit töreni düzenlenecek ve bu törene TÜRK YILDIZLARI ve SOLOTÜRK dahil 20 muharip uçağı da eşlik edecek. Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek. Bu geçit töreni donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olarak kaydedilecek. ANKARA