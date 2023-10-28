DEVA'dan istifa eden Halis Kahriman Kılıçdaroğlu görüşmesini kabul etti! Babacan'a "Diktatör" dedi

"BİZİ 15 MİLLETVEKİLİĞİNE SATILAR"

Partiye olan kırgınlığının 14 Mayıs genel seçimleri öncesinde başladığını, partinin kuruluş amacından ve ilkelerinden saptığını, 15 milletvekilini CHP listelerinde garanti altına alan kurmayların kendilerini aday göstererek kendi egolarını tatmin ettiklerini belirten Kahriman ,"Sayın Babacan kendi logomuzla kendi parti amblemimizle seçimlere gireceğiz diye açıklamalar yaptı. Seçimlerde adayları belirleme sürecine bir hafta kala Deva Partisi olarak reklama çıktık, 'kendi logomuzla gideceğiz 'diye, cuma günü reklam, cumartesi günü CHP listelerinde seçimlere girmeye karar verildi. Türkiye'de 752 ilçe ve 81 ilde teşkilatı olan partimize 1600 milletvekili aday adayı başvuru yaptı. Akabinde 15 milletvekilini CHP listelerinde kapınca Babacan ve kurmayları koşmaya başladılar kendilerini aday yaptılar.

Deva Partisi kendi logosu ile seçimlere girseydi, milletvekili seçimlerinde hiç biri aday olmayacaktı, bütün arkadaşlarımızın ve tüm teşkilatlarımızın emeğini maalesef 15 vekile sattılar. DEVA Partisi'nde istifalar devam edecek. Parti şu anda bir dernek statüsüne girmiş durumda." diye konuştu.

"BABACAN, SAYIN ERDOĞAN KADAR GÜÇLÜ OLURSA BÜYÜK BİR DİKTATÖR OLUR"

13 ilçe başkanın istifasının perde arkasında Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın diktatör tavrının yattığını söyleyen Halis Kahriman sözlerini şöyle sürdürdü, "İstanbul İl kongresi talebimiz oldu, 'İl Başkanını atama ile yapıyorsun yapma 'dedik. 'Tüm ilçe teşkilatlarının belirlediği kişi olsun' dedik. Teşkilatlarımız hangi arkadaşımızı uygun bulurlarsa o İstanbul'u yönetsin istedik. Yapılan atamanın parti tüzüğüne aykırı olduğunu 156 arkadaşımızın imzasıyla genel merkeze teslim ettik. Sırf bu maddeyi değiştirmek için olağanüstü kongreye gitiler ve bu maddeyi değiştirdiler.

Sürekli parti içi demokrasi diyerek haktan, hukuktan bahseden Sayın Babacan maalesef bütün bu değerlerden uzak bir kişidir. Ben dahil 13 ilçe başkanı buna daha fazla tahammül etmeyerek istifa ettik.