DEVA'dan istifa eden Halis Kahriman Kılıçdaroğlu görüşmesini kabul etti! Babacan'a "Diktatör" dedi

DEVA Partisi ile yollarını ayıran partinin Esenyurt Eski İlçe Başkanı Halis Kahriman, istifa eden 13 ilçe başkanı ve 20 bin üye ile birlikte birlikte hangi partiye katılacaklarının kararını 18 kasımdaki toplantıda belli olacağını açıkladı.
DEVA partisi Esenyurt kurucu ilçe başkanı Halis Kahriman, Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeye ve DEVA Partisi'nden gelen eleştirilere ilişkin SABAH 'a konuştu.
KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNİ KABUL ETTİ
Görüşmeyi doğrulayan Kahriman, şu anda tüm partilerle görüştüklerini nihai kararın 20 bin kişinin katılacağı 18 Kasımdaki toplantıda alınacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Türkiye ve dünya gündemi üzerinde sohbet ettiklerini ve hatta 3. Dünya savaşının çıkabilme ihtimali üzerinde değerlendirmelerde bulunduğunu ifade eden Kahriman, görüşmenin geçen hafta cumartesi kendi holdingine ait bir şirkette ve çarşamba günü istifası gerçekleşen 13 kişiyle gerçekleştiğini anlattı.
"BABACAN'IN ELİNE GÜÇ GEÇERSE YAPMAYACAĞI ŞEY YOK"
Kahriman,"Sayın Kılıçdaroğlu ile Türkiye'nin gündemini konuştuk dünya gündemini konuştuk, hatta üçüncü dünya savaşı çıkabilme ihtimali üzerinde sohbet ettik. Kendilerine sorular yönelttik. Bizim istifalarla ilgili de zaten genel merkezde kopmuştuk, Sayın Babacan'ın partinin kuruluş değerlerinden vazgeçmesi kararımızda etkili oldu.,sürekli adaletten, hukuktan, özgürlükten, emekten bahseden ve bütün platformlarda bu değerleri savunan Babacan, sonra bütün bu değerlerden vazgeçti. Her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a diktatör yakıştırması yapan Babacan önce kendisine baksın. Eline güç geçerse yapmayacağı şey yoktur. dedi.
"BİZİ 15 MİLLETVEKİLİĞİNE SATILAR"
Partiye olan kırgınlığının 14 Mayıs genel seçimleri öncesinde başladığını, partinin kuruluş amacından ve ilkelerinden saptığını, 15 milletvekilini CHP listelerinde garanti altına alan kurmayların kendilerini aday göstererek kendi egolarını tatmin ettiklerini belirten Kahriman ,"Sayın Babacan kendi logomuzla kendi parti amblemimizle seçimlere gireceğiz diye açıklamalar yaptı. Seçimlerde adayları belirleme sürecine bir hafta kala Deva Partisi olarak reklama çıktık, 'kendi logomuzla gideceğiz 'diye, cuma günü reklam, cumartesi günü CHP listelerinde seçimlere girmeye karar verildi. Türkiye'de 752 ilçe ve 81 ilde teşkilatı olan partimize 1600 milletvekili aday adayı başvuru yaptı. Akabinde 15 milletvekilini CHP listelerinde kapınca Babacan ve kurmayları koşmaya başladılar kendilerini aday yaptılar.
Deva Partisi kendi logosu ile seçimlere girseydi, milletvekili seçimlerinde hiç biri aday olmayacaktı, bütün arkadaşlarımızın ve tüm teşkilatlarımızın emeğini maalesef 15 vekile sattılar. DEVA Partisi'nde istifalar devam edecek. Parti şu anda bir dernek statüsüne girmiş durumda." diye konuştu.
"BABACAN, SAYIN ERDOĞAN KADAR GÜÇLÜ OLURSA BÜYÜK BİR DİKTATÖR OLUR"
13 ilçe başkanın istifasının perde arkasında Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın diktatör tavrının yattığını söyleyen Halis Kahriman sözlerini şöyle sürdürdü, "İstanbul İl kongresi talebimiz oldu, 'İl Başkanını atama ile yapıyorsun yapma 'dedik. 'Tüm ilçe teşkilatlarının belirlediği kişi olsun' dedik. Teşkilatlarımız hangi arkadaşımızı uygun bulurlarsa o İstanbul'u yönetsin istedik. Yapılan atamanın parti tüzüğüne aykırı olduğunu 156 arkadaşımızın imzasıyla genel merkeze teslim ettik. Sırf bu maddeyi değiştirmek için olağanüstü kongreye gitiler ve bu maddeyi değiştirdiler.
Sürekli parti içi demokrasi diyerek haktan, hukuktan bahseden Sayın Babacan maalesef bütün bu değerlerden uzak bir kişidir. Ben dahil 13 ilçe başkanı buna daha fazla tahammül etmeyerek istifa ettik.
"YÜZDE 1 OYUNA RAĞMEN DİKTATÖR GİBİ DAVRANIYOR"
Bundan önce de İdris Şahin ve diğer arkadaşlarımızla görüştük İstanbul İl Başkanlığını acilen kongreye götürün yoksa partiyi bırakacağız diye kendilerine defalarca söyledik hepsinin de bilgisi var bu konuda. Biz Babacan'la yola çıkarken mevcut siyasi partilerin yaptığı yanlışları değil, yeni bir parti, yeni bir jenerasyon ve yeni bir sinerji ile yola çıktık. Tabi yola çıkarken de sayın Babacan'a güvendik de çıktık. Ancak geldiğimiz noktada yüzde 1 oyu olmasına rağmen bir diktatör gibi hareket ediyor.
Sayın Erdoğan kadar büyük bir lider olsaydı Babacan, çok büyük bir diktatör olurdu. Seçimlerde karmaşık Millet İrtifakı seçimleri kaybetti ve başkasına diktatör yakıştırması yapan Babacan önce kendisine baksın"