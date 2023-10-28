Dolmabahçe’de Somalili konuk

Başkan Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldıktan sonra Dolmabahçe Ofisi'ne geçerek Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la görüştü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Somali heyetnini de hazır bulunduğu görüşmede Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım götürme çabaları ve insani ateşkes için atılması gereken adımların yanı sıra Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele ve ekonomik işbirliği konuşuldu. Erdoğan, Filistin'e destek için Müslüman ülkelerin mesajlarının önemli olduğunu, bölgede kalıcı barış ve istikrara ancak birlik içinde hareket ederek ulaşılabileceğini ifade etti.