Gazze için tek ses

Siyonist İsrail rejiminin Gazze'de işlediği insanlık suçlarına karşı dünyada vicdanın sesi olan Türkiye'nin yüreği bugün İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde atacak. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve bugün saat 15.00'te başlayacak "Büyük Filistin Mitingi"ne Türkiye'nin dört bir yanından milyonlar akın edecek. Başkan Erdoğan, miting konuşmasıyla İsrail zulmüne seyirci kalanlara karşı bir kez daha insanlığın sesi olacak. Mitinge pek çok farklı ülkeden devlet adamları, hükümet temsilcileri, siyasi parti liderleriyle birlikte STK temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda isim de katılacak. Mitingde sadece Filistin ve Türkiye bayrakları yer alacak.Bugün ve 29 Ekim'in kutlanacağı yarın İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Mitingde eserleriyle Filistin davasının sesi olan Yusuf İslam, Mahe Zain ve Ömer Karaoğlu da sahne alacak.: Mitinge yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ilgisi büyük. Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları mitingi takip etmek için akreditasyon yaptırdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe dün miting alanında son hazırlıkları inceledikten sonra gazetecilere bilgilendirme toplantısı yaptı.İnsan hakları, demokrasi,özgürlük diyen Batı, Gazze için insan haklarınıda, özgürlüğü de, demokrasiyi deunutmuştur. Batı ikiyüzlülüğünü bir keredaha göstermiş ve maskesi düşmüştür.Bütün dünyayı BirleşmişMilletler'in 1967 kararlarına, o kararlardabelirtilen Filistin Devleti'nin varlığınınkurulmasına ve tanınmasına davet ediyorum.Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibidaha adil bir dünyanın mümkün olduğunu,insanlığın ölmediğini dünyaya haykıracağız.Başkan Erdoğan, vatandaşları mitinge davet ettiği sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yarın (bugün) milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorum."Geçtığimiz salı günü Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısının ana gündemi, Gazze ve yerel seçimin yol haritası oldu. Erdoğan, Gazze ile ilgili, "Bu tutumumuz devam edecek. Zulme karşı olacağız" dedi. Toplantıda, Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesiyle ilgili de bir detay anlattı. Erdoğan, Bahçeli'nin cumartesi günü yapılacak Filistin mitinginde konuşma yapmayacağını ifade ederek, "Ben konuşmayacağım, sadece sizin konuşmanız uygun olacaktır" dediğini söylediği öğrenildi./ANKARAYerel seçim çalışmalarının konuşulduğu AK Parti MYK'da '31 Mart seçimlerinde de kazanan hep birlikte Türkiye olacak', 'Türkiye Yüzyılı gerçek belediyecilik olacak' sloganlarıyla kampanyalarının yürütülmesine karar verildi. AK Parti'de seçim takvimi 8 Kasım'dan itibaren başlayacak. 7 Kasım'da yapılacak MKYK toplantısında MYK'ya yetki verilecek ve seçim süreci başlayacak. Başvuru ücreti ve kriteri 7 Kasım'da belirlenecek. Ocakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında genişletilmiş il seçim işleri başkanları toplantısı düzenlenecek. Mevcut başkanların istifa edip etmeyeceği MKYK kararı ile belirlenecek. Öte yandan AK Parti MYK'da TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin TBMM'nin yol haritasına dair bir sunum yaptı./ANKARA