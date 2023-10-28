Merdivenaltı kurslara sıkı denetim

Bakanlık, ruhsatsız faaliyet gösteren kurslarla mücadele için bir dizi önlemi uygulamaya koydu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, 'Bilhassa FETÖ kapsamında hem resmi hem de özel okullarda ilişiği kesilenlerin yönettiği bir sektör' şeklinde tarif ettiği 'merdivenaltı' kurslarla mücadele için ihbar hattı kurulmuştu. MEB, öğrenci ve velilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kursların tabelalarına 'karekod' uygulamasını zorunlu hale getirmişti. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında oluşturulan "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" hattına gelen ihbarlar son 15 günde yüzde 50 artış göstererek 2 bin 950'ye ulaştı. Bu kapsamda, izinsiz faaliyette bulunan eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev merkezi veya test evi, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, etüt merkezi, matematik kulübü gibi yerlere işlem yapılması için valiliklere inceleme ve soruşturma yapılması talimatı verildi.