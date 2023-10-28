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Giriş Tarihi: 28.10.2023 10:58

MSB duyurdu! 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DHA
MSB duyurdu! 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.

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MSB duyurdu! 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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