MSB duyurdu! 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.
Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2023
Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/aE9zJxNwma