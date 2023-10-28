Partideki yanlışlara isyan edip CHP’den istifa etti

Milletvekilliği seçimlerinde CHP'den Diyarbakır milletvekili adayı Mahmut Aziz Usal partisinden istifa ettiğini açıkladı. Usal, bu karara gerekçe olarak partideki yanlışları gösterdi.

27'inci dönem CHP Diyarbakır milletvekili adayı Mahmut Aziz Usal, sosyal medyada yaptığı açıklamada siyasetin fırıldak işi olduğunu belirterek siyasi parti üyeliğini iptal ettiğini duyurdu.

Usal, "Siyaset fırıldak insanın işidir. Kendini pazarlama ve delege pazarlığı yapma sanatıdır. Emeğin hiçe sayıldığı nadide bir kurumdur. Ben kendime yakıştıramadığım için bu yaşam tarzını hayatımdan çıkarmaya karar verdim. Becerebilene mübarek olsun" dedi.