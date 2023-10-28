Soyer’den yeni bir algı operasyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi de basın yayın organlarına çağrı yaparak Soyer'in 6. İzmir Körfez Festivali kapsamında Güzelbahçe Maltepe mevkiinde yapılacak 100. Yıl açık su yüzme Cumhuriyet kupasına katılıp kulaç atacağını duyurdu. Soyer'in esas kirliliğin yaşandığı iç körfez yerine zaten suyu temiz olan orta körfezde yüzecek olması sosyal medyada alay konusu oldu. Müge Çağlan isimli sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda: "Dikkat etsin de kulaç atarken ağzına poşet kaçmasın" ifadelerine yer verirken Hakan Kara isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Başlangıç yeri Bayraklı meles olsa çok iyi olur. Körfezin ne kadar iyileştiğini daha iyi hisseder" yazdı. Adem Tanyeri isimli vatandaş ise "Başkanım bir seçim için değmez. Körfezin durumu vahim. Gaza gelme" ifadelerine yer verdi.

ORTA KÖRFEZ ZATEN TEMİZ

Soyer'e bir tepki de bilim insanlarından geldi. DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Doktor Doğan Yaşar Soyer'in paylaşımının İzmirlileri aldatmaya yönelik bir açıklama olduğunu söyledi. "Orta körfezde zaten denize giriliyor. Orada kirlilik açısından bir sorun yok." Diyen Prof. Doktor Yaşar: "Sorun Narlıdere Yeni Kale Geçidinden sonra başlıyor. Eğer Tunç Bey gerçekten sözünde duracak, denize girecekse gelsin Konak'ta, Karşıyaka'da Bayraklı'da denize girsin. Orta körfez zaten temiz." dedi.

YENİDEN ADAY OLABİLMEK İÇİN YAPILMIŞ BİR HAMLE

Önemli olan orta körfezde değil iç körfezde yüzülmesi diyen Prof. Doktor Doğan Yaşar şunları söyledi: "Ben siyasetten pek anlamam ama bu tamamen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, aday olabilmek için yapılan bir hamle gibi görünüyor. İzmir Körfezindeki kirliliğe ilişkin bu güne kadar gelmiş geçmiş en detaylı çalışmayı ben yaptım. Sorun Yeni Kale Geçidinin doğusunda, yani 'iç körfez' dediğimiz yerde. Sorun zaten orada. Orta ve dış körfezde zorun yok, orada zaten yüzülüyor. Her zaman da yüzülüyordu. Tunç Başkan şimdi orada yüzüyor. Önemli olan orada denize girmek değil. Gelsin Karşıyaka'da, Konak'ta denize girsin, yüzsün." diye konuştu.

SU SİMSİYAH

Tunç Soyer'in göreve ilk geldiğinde "Hedefim Konak'tan, Karşıyaka'dan yüzmek" şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Prof. Doktor Doğan Yaşar: "Sayın Başkan söz verdiği gibi Karşıyaka'dan Konak'tan yüzsün. Su simsiyah. Kokunun gitme nedeni tamamen meteorolojik olaylarla alakalı. Nisan, Mayıs, Haziran'da körfez çok ciddi yağış aldı.

Onun avantajı. Kokunun kesilme nedeni o. Herhangi bir iyileşme söz konusu değil. Dere tabanlarına atılan betonlar kırılmadığı, toprakla su arasındaki ilişki tekrar sağlanmadığı sürece, sanayi tesislerinden gelen atık sular arıtılmadan körfeze verildiği sürece sen bu körfezde yüzemezsin. Kesinlikle yüzebilmen için ön şart bu. Rahmetli Ahmet Piriştina'nın büyük kanal projesini devreye sokması ile iç körfezde başlayan iyileşme maalesef Kocaoğlu ve Soyer döneminde devam etmedi. Hiçbir şey yapılmadı. Giderek kötüye gitti. Şu an belediye dere yataklarındaki pisliği temizlemekten başka bir şey yapmıyor. Koku dediğimiz olay kirliliğin en üst safhası. Hani tuz kokuyor derler ya artık körfezin kokması da o. " ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU... İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI

FATİH KARAOĞLU: "Hiçbir hizmet yapmadın şimdi de görev esnasında ölüp efsane mi olmaya çalışıyorsun."

TÜRKE ERK: "Canım başkanım ilk yağmurda bizde yüzüyoruz mahallelerimizde. İyi ki varsınız"

HAKAN KARA : "Dün akşam bütün İzmir senin için tuvalete girdi"

GÜRCAN KURUOĞLU: "Yeni hastalık yayılıyor. Hayırlı olsun. Soyer 19"

SEÇİL BÜNYAN: "Direk Konak'tan girseydiniz keşke. Denizin rengi bile döndü artık pislikten. İyice aptal yerine koymayın insanları. Kimse size oturup böyle oy veremez"

BEBETO: "Urla, Güzelbahçe'de olmaz o iş. Yalı'da, Kordon'da yüzde kurtulalım senden"