Turkuvaz Medya Grubu’ndan ‘Yüzyıllık Hayaller’ sergisi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Yüzyıllık Hayaller Sergisi", Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk,Devlet Opera ve Bale Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Teknik Direktör Mustafa Denizli, işadamı Süleyman Orakçıoğlu, oyuncu Fadik Sevin Atasoy, modacı Levon Kordonciyan, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner, yazarlar Yavuz Donat, Levent Tüzemen katıldı.