100. Yıl Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi Üsküdar sahilde 10 binler donanmayı bekliyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yılı kutlamaları İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başladı. Kutlamalar kapsamında Üsküdar Sahili'nde polis ve jandarma ekipleri araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Türk bayraklarıyla donatılan polis ve jandarma araçları korna ve siren çalarak halkı selamladı. Çevredeki vatandaşlar da polis ve jandarma ekiplerini selamlayarak kutlamalara katıldı.

Üsküdar sahilyolu boyunca birçok vatandaş da, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturarak Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.

On binlerce vatandaş Türk Donamasının yapacağı boğaz geçişi gösterisi ve solotürk gösterisi için ellerinde Türk bayraklarıyla Üsküdar sahiline akın etti. Sahilde adım atacak yer kalmazken binlerce vatandaş TCG Anadolu eşliğinde gelecek donanmayı beklemeye başladı.