AK Partili Hamza Dağ’dan 29 Ekim kutlamaları tartışmalarına net yanıt: En güzel cevabı milletimiz verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dağ, "Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılını memleketin dört bir köşesinde coşku ve heyecan içerisinde kutladık. Devlet ile toplumun tüm kesimlerinin ne kadar güçlü bir bağa sahip olduğuna hep birlikte şahit olduk." dedi.

"ESER VE HİZMET SİYASETİMİZİN ULAŞTIĞI ÇITAYI GÖRMEMİZE VESİLE OLDU"

Kutlamalar üzerinde polemik yaratma ve propaganda yürütme çabasına girenlere de seslenen Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"Bu kutlamalar aslında 21 yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden eser ve hizmet siyasetimizin ulaştığı çıtayı görmemize vesile oldu. Ülkemizin müzmin muhalifleri ise bir haftadır kutlamalar üzerinden polemik yaratmaya ve konuyu güvenli alanları olan ideolojik çatışma noktasına çekmeye çalışmaktaydı.

"BU KESİMLERE EN GÜZEL CEVABI BUGÜN MİLLETİMİZ BİR KEZ DAHA VERMİŞTİR"

Kutlamayı tek tipçi, ideolojik propaganda faaliyetleri ve dayatmacı zihniyetin yansımaları olarak algılayanlar, elbette Cumhuriyeti ve bugünkü Türkiye manzarasını anlamakta zorluk çekecektir. Çünkü onların zihninde Cumhuriyet herkese değil sadece kendilerine aittir. Bu kesimlere en güzel cevabı bugün milletimiz bir kez daha vermiştir."