Cumhuriyet en güçlü eserimizdir

İstanbul Valiliği'nce, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde, Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, azınlıkların dini temsilcileri, eğitim, sağlık, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.İstanbul Deniz Tersanesi Komutanlığı Korosu ile Deniz Saha Komutanlığı Bandosu'nun konser verdiği programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İstanbul Valiliğinin Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili özel olarak hazırladığı kısa filmler gösterildi. Vali Gül, programdaki konuşmasında, tarihin, bu kadar bedel ödeyerek cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmadığını belirtti. Yirminci asır başladığında yorgun düşüldüğünün sanıldığını ve karşılarında yedi düvel, memlekette yokluk ve yoksulluk olduğunu anımsatan Gül şöyle devam etti:"Anadolu bir umut ışığı arıyordu. O ışık, 19 Mayıs 1919 sabahı, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' inancıyla İstanbul'dan yola çıkıp Karadeniz'i aştı, Samsun'da bir güneş gibi doğdu. Amasya, Erzurum ve Sivas'tan sonra Ankara'ya ulaştı. Ardından tüm vatana yayıldı. Milli sınırlar çizildi ve yeniden dirilişimiz başladı. Elleri öpülesi ninelerimiz cepheye mermi taşıdı. Necip milletimiz kendine biçilen kefeni yırtıp attı. Kanıyla, canıyla Cumhuriyet'i yoktan var etti. Türkiye Cumhuriyeti, milletçe verdiğimiz bu büyük mücadelenin eseridir. Cumhuriyetimiz, sahip olduğumuz en büyük, en güçlü eserimizdir. Cumhuriyetimiz, yeniden dirilişimizin adıdır. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin son kalesidir. Gayemiz ve görevimiz, askeri ve siyasi dehasıyla bizlere cennet bir vatan bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir." Tören, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Korosu konseriyle sona erdi.