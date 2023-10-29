Cumhuriyet’e giden süreçte basın etkili oldu

Emperyalist devletlere karşı büyük bir mücadele veren ve işgal edilen topraklarını düşmanların elinden kurtaran Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde son ve ebedi devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Milletimizin varlık ve yokluk mücadelesi verdiği süreçte halkın bilinçlenmesi noktasında önemli bir rol oynamışlardır.Milli mücadele döneminde Türk basınını Ankara ve İstanbul olarak ikiye ayırmak gerekir. İstanbul açısından Millî Mücadeleyi destekleyenler; İleri, Vakit, Tasvir-i Efkar, Akşam İkdam, Tercüman, Tanin gazeteleridir. Ankara'da milli iradeyi destekleyenler ise; İrade- i Millîye ve Hâkimiyet-i Millîye'dir. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, Doğrusöz, Işık Ahali, Satvet-i Milliye, Gaye-i Milliye ve Sebilürreşad Dergisi'dir. Özellikle Sebilürreşad'ın bazı sayıları on binlerce basılıp, moral vermesi bakımından askeri birliklere ve halka dağıtılmıştır. Hakimiyet-i Millîye gazetesi de bu süreçte milli mücadele lehine propaganda yapmıştır.Millî Mücadele dönemi gazeteleri, lirik bir tarzda yayımlanmıştır. Yazıların tamamında lirik bir tarz göze çarpmaktadır. Kahramanlık şiirleriyle halka moral vermeye çalışılmaktadır. Ortak duygu ise vatanın kurtarılması, düşmanın kovulması ve işgalin sona erdirilmesidir. Gazeteler, işgal altında olan bölgelere gizlice sokulmuştur.Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde toplanan milli mücadele ekibi basını olumlu anlamda kullanmıştır. Kendini hem içeriye hem de dışarıya ifade etmekte zorlanan Ankara, basın sayesinde kendini ifade edebilme imkanı bulmuştur. Bu süreçte genelde düşmanla ilgili haberler ön plana çıkmıştır. Basının amacı ortak düşmana karşı halkı bilinçlendirmektir. Aynı zamanda mücadelenin dış basına yansıtılması ve dışardaki yansımaların içeriye aktarılması da milli mücadele dönemi gazeteleri sayesinde olmuştur.Gazetelerin manşetlerini Türk ordusunun başarısı ve halkın milli mücadeleye olan inancı süslemiştir. Türk ordusuna moral verilmeye çalışılmış, olumsuz haberler genelde verilmemiştir. Birçok gazete yayımlanma sürecini cepheden gelecek haberlere göre ayarlamıştır.Adana'da, 1918-1922 yılları arasında haftada iki kez çıkarılmış olan Ferda Gazetesi, Adana'da 1919–1922 yılları arasında yayınlanmış olan Adana Postası, Balıkesir'de yayınlanan İrşad ile Trabzon'da çıkarılmış olan Selamet Gazeteleridir. İrşad ve Selamet Gazetelerini Ömer Feyzi yayınlamıştır. İrşat 1920 Ağustos ortalarından Balıkesir'in işgalden kurtuluşuna kadar geçen sürede yayınlanmıştır. Selamet Gazetesi ise 1918'den itibaren çıkmış ve 1919 yılı boyunca yayınlanmıştır. Millî Mücadele'ye karşı olan, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nı tutan, destekleyen gazetelerden birisi de Kastamonu'da 1919 Haziranına kadar çıkmış olan Zafer'dir. Mudurnu'da çıkmış olan Kürsü-i Millet Gazetesi de Millî Mücadele aleyhine yayınlar yaptı.