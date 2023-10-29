Demokrasi ve özgürlük ruhu 100 yaşında! Yaşasın Cumhuriyet….

"SAMSUN'DA GÜNEŞ GİBİ DOĞDU"

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "29 Ekim 1923 milli egemenliğe duyulan eşsiz sevdanın, eşi görülmemiş bir kahramanlığın nişanesidir. Tarih, bizim kadar bedel ödeyerek, Cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmamıştır. Aziz milletimiz, çok büyük sınavlardan geçti, çok büyük acılar yaşadı. Yirminci asır başladığında yorgun düştüğümüzü zannettiler. Karşımızda yedi düvel, memleketimizde yokluk ve yoksulluk vardı. Vatan sathı gibi sinemiz de alev alevdi. Anadolu bir umut ışığı arıyordu. O ışık,19 Mayıs 1919 sabahı "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" inancıyla Samsun'da bir güneş gibi doğdu. Ardından tüm vatana yayıldı. Millî sınırlar çizildi ve yeniden dirilişimiz başladı" dedi.