Demokrasi ve özgürlük ruhu 100 yaşında! Yaşasın Cumhuriyet….

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına bastı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında vatandaşlar Cumhuriyet coşkusu yaşadı. Meydanlar dolup taştı, evler kırmızı beyaz bayraklarla donatıldı.
İstanbul Vatan Caddesi'nde resmi tören yapıldı, devlet-millet hep beraber cumhuriyetin yaş gününü kutladı. Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini yaptı. Türk Yıldızları ve Solo Türk, Cumhuriyet coşkusun gökyüzüne taşıdı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kadınlara özel koşu gerçekleştirildi. Türkiye, 100'üncü yılında Cumhuriyetine sahip çıktı.
VATAN CADDESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü Yıl dönümü sebebiyle İstanbul Fatih'te bulunan Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi. Törenin sebebiyle cadde ve caddeye çıkan yıllar trafiğe kapatıldı.
Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, yerli ve Milli otomobil TOGG ile geldi.
Tören aracına binen İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.
"SAMSUN'DA GÜNEŞ GİBİ DOĞDU"
Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "29 Ekim 1923 milli egemenliğe duyulan eşsiz sevdanın, eşi görülmemiş bir kahramanlığın nişanesidir. Tarih, bizim kadar bedel ödeyerek, Cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmamıştır. Aziz milletimiz, çok büyük sınavlardan geçti, çok büyük acılar yaşadı. Yirminci asır başladığında yorgun düştüğümüzü zannettiler. Karşımızda yedi düvel, memleketimizde yokluk ve yoksulluk vardı. Vatan sathı gibi sinemiz de alev alevdi. Anadolu bir umut ışığı arıyordu. O ışık,19 Mayıs 1919 sabahı "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" inancıyla Samsun'da bir güneş gibi doğdu. Ardından tüm vatana yayıldı. Millî sınırlar çizildi ve yeniden dirilişimiz başladı" dedi.
"EMPERYALİSTLERE TOKAT"
Vali Gül, "Bu uğurda nice Mehmetçiğimiz şehadete koştu. Elleri öpülesi ninelerimiz cepheye mermi taşıdı. Necip milletimiz kendine biçilen kefeni yırtıp attı. Kanıyla, canıyla Cumhuriyeti yoktan var etti. İşte, Türkiye Cumhuriyeti, bu emsalsiz mücadelenin, bu büyük destanın eseridir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla 7'den 70'e,kalbi hürriyet için çarpan aziz milletimizin sevdasıdır.
Boğaz'a demirleyen düşman gemilerine bakıp "Geldikleri gibi giderler!" diyen o yüksek iradenin emanetidir. Cumhuriyetimiz, sadece bu toprakların umudu değildir. Vatanları işgal altındaki mazlum milletlerin bağımsızlık rehberidir, en büyük umududur. Önümüzdeki yüz yılı şekillendirecek en büyük güçtür. Aziz milletimiz mâziden âtiye hiçbir surette esarete, zillete boyun eğmemiştir. Bu eşsiz karakter, ecdadımıza nice destanlar yazdırmıştır. Anadolu'nun kapılarını açtırmış, cihan imparatorluğu kurdurmuştur. Sevr'i parçalayıp tüm emperyalist devletlerin suratına tokat gibi çarpmıştır" diye konuştu.
"OMUZ OMUZA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
İstanbul Valisi Davut Gül, "Nihayetinde tüm ihtişamıyla 'ezelden beri hür yaşamış' bu milletin evlatlarının omuzlarının üstünde yükselen Türkiye Cumhuriyeti var olmuştur. Siyasi, sosyal ve ekonomik alanda attığı adımlarla bölgesindeki ve dünyadaki önemini daha da pekiştirmiştir. Bugün de güçlü demokrasisi ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda emin adımlarla yürüyüşüne devam etmektedir.
Gayemiz, emanete layık olabilmektir. Derdimiz, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Bu yüksek ideal için İstanbul'da ve vatanın dört bir yanında el ele, omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yeryüzünün en çetin mücadelesiyle kurulan milli onurumuzun simgesi Cumhuriyetimizin, sizlerin omuzlarında yükseleceğini bildiriyor. Allah'ın izniyle, "fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller" Gazi'nin tevdi ettiği bu görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Yürekten inanıyoruz ki getirmeye de devam edeceklerdir" dedi.
TOGG İLK DEFA GEÇİT TÖRENİNE KATILDI
Yapılan konuşmaların ardından çeşitli halkoyunları gösterileri yaptı. Tören sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan askeri birliklerle İstanbul emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AFAD, gaziler, klasik otomobiller geçit töreni yaptı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği TOGG da geçit töreninde ilk defa yer aldı. Türk Bayrağı ile süslenen TOGG otomobillerin geçit töreni büyük beğeni topladı.