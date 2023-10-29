Galata Rıhtımı’ndan Kurtuluş’a ilk adım

İstanbul'un tarihi limanını dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve kültür-sanat, alışveriş ve gastronomi merkezine dönüştüren Galataport İstanbul'un geçmişi aslında 1.400'lere dayanıyor. İstanbul'un fethi öncesi dönemde önemli bir Cenova yerleşkesi olan Galata, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra artan ticaret hacmi ve deniz trafiğine uygun hale getiriliyor. O dönemde Tophane, Osmanlılar tarafından eski yerleşim bölgelerinin dışında, Beyoğlu-Galata'nın doğu kapısı önünde kuruluyor. Galata'nın doğu kapısına 1500'lü yıllarda bir iskele yapılıyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Tophane-i Amire ve Tophane semti genişliyor ve bölgede bir askeri merkez olmasının yanında, özellikle sahilde saray ve yalı tarzında sivil yapılaşmalar meydana geliyor. Tophane'de bulunan Kaptanı-derya Kılıç Ali Paşa Cami ve Külliyesi, 16. yüzyıl sonlarında Mimar Sinan tarafından yapılıyor.1800'lere gelindiğinde bölgenin birçok tarihi binasının inşası başlıyor. 1890'da Fransız Marius Michel'e hem Sirkeci hem de Galata sahiline rıhtım inşa edip işletme imtiyazı veriliyor. Bunun üzerine Michel ve ortakları Dersaadet Rıhtım Şirketi'ni kuruyor. Bu şirketin faaliyetleri sonucunda 758 metrelik Galata Rıhtımı 1895 yılında tamamlanıyor.1826'da II. Mahmud Nusretiye Cami'ni yaptırıyor. Arkasından 1847-1848 yılları arasında Tophane Saat Kulesi inşa ettiriliyor. Tarihi kule, Sultan Abdülmecid tarafından bir sancak kulesi olarak Balyan Ailesi'nden Mimar Garabet Balyan'a yaptırılıyor. 1852'de Tophane Kasrı, 1892'de rıhtım inşa ediliyor. Ve denizle bağlantı kopuyor. 1907-1911 arasında Paket Postanesi binası yapılıyor. Aynı dönemde rıhtımın ikinci binası Çinili Han ve üçüncü binası Merkez Han da bölgedeki yerini alıyor.O yıllardan sonra dünyanın ilk büyük küresel savaşı başlıyor. 1914 tarihinde Avrupa'da başlayan savaş dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin katılmasıyla yayılıyor.1. Dünya Savaşı olarak adlandırılan savaş dört yıldan uzun sürüyor. 1918 yılında sona eriyor. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu, İtilaf Devletleri'nce işgal edilmeye başlanıyor. Mîsâk-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları milli mücadeleyi başlatıyor. 1919-1922 yılları arasında gerçekleştirilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele Galata Rıhtımı'ndan başlıyor. 16 Mayıs 1919'da Galata Karaköy rıhtımından Bandırma Vapuru'yla Samsun'a yola çıkan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, istiklale buradan yürüyor. Türkiye'nin istiklal ve istikbalinin, Anadolu'nun ayağa kalkmasıyla mümkün olduğunu kafasına yazan Atatürk'ün liderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile tamamlanıyor.