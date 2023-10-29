Gazi Paşa’nın kara kutusu, sırdaşı, yaveri: Salih Bozok

Salih Bozok, Atatürk'ün hayatı boyunca yanından ayırmadığı tek isimdi. Atatürk gibi 1881'de Selanik'te dünyaya gelen Bozok, Mustafa Kemal'in hem mahalle hem okul arkadaşıydı. Aynı okulları okudu ve Harp Okulunu bitirdi. Atatürk'ün yıllarca başyaverliğini yaptı. Hatta nikah şahidi olduğu Atatürk'ün Latife Hanım'la evlenmesine de yardımcı oldu.Atatürk amansız hastalığa yakalandığında Salih Bozok aylarca yatağının başucunda bekledi. Mustafa Kemal, o kötü günlerde, en sevdiği 4 mevsim tablosuna baktıktan sonra Salih Bozok'a döndü ve "Ne kadar bizim oralara, Selanik'e benziyor, bir gün iyileşirsem böyle bir yerde yaşayalım" dedi. Durumunu bilen Bozok gözyaşlarına hakim olamadı. Sadece Türk milleti için değil, Salih Bozok için de kara gün geldi çattı. 10 Kasım 1938 sabahı... Neredeyse hayatının tamamını birlikte geçirdiği Mustafa Kemal, 71 numaralı odada hayatını kaybetti.Tüm saray şoktaydı. Atatürk'ün ölüm haberi duyuldukça kalplerdeki acı, sessizliğe dönüşüyordu. Bu derin sessizliği bir silah sesi bozdu. Bozok, daha önceden hazırladığı silahı kalbine dayar ve tetiği çeker. Kurşunun kalbini sıyırması nedeniyle hayatta kaldı. Aslında Bozok, her şeyi önceden planlamıştı. Dostu olmadan yaşayamayacağını, Atatürk'ün hastalığı ağırlaşınca eşine yazdığı mektupla da söyledi.Bozok, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "İşte o gün gelmiştir. Ben artık aranızdan çekiliyorum. Senden çok memnun olarak ayrılıyorum. Ben hayatımı Atatürk'ün hayatına bağladım ve ondan sonra yaşamamaya karar verdiğim için hayatıma nihayet verdim. Fazla teessüre mahal yoktur. Ebediyen arz-ı veda eylerim sevgili karıcığım, Pakizem." Atatürk olmadan geçen kısa yaşamına milletvekilli olarak devam eden Bozok, 25 Nisan 1941'de hayata gözlerini yumdu.