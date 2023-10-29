İsrail’in Hamas yalanı çöktü! İşte o fotoğrafın gerçeği...

'HAMAS' İLE İLGİLİ YALAN BÖYLE ÇÜRÜTÜLDÜ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla ilgili, 'Hamas'ın propagandası: 3 farklı yerde aynı çocuk' iddiası doğru değildir. Fotoğraf Gazze'de değil, Suriye'deki bir bombardımanın hemen ardından çekilmiştir. 27 Ağustos 2016'da rejim uçakları doğu Halep'in Maadi semtini peş peşe varil bombaları ile vurmuştur. 15 sivilin hayatını kaybettiği bombardımandan sağ kurtulan bir çocuk elden ele ambulansa taşınmış, bu sırada fotoğraflar AFP foto muhabiri tarafından kaydedilmiştir. 7 Ekim'de başlayan İsrail bombardımanında şu ana kadar 3 bin 600'ü çocuk 7 bin 700 kişi hayatını kaybetmiş, 19 bin 734 kişi de yaralanmıştır. 500 sağlık çalışanı, 25 gazeteci, 38 Birleşmiş Milletler görevlisi İsrail saldırılarında yaşamını yitirmiştir."