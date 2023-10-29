İsrail’in Hamas yalanı çöktü! İşte o fotoğrafın gerçeği...

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana yaptığı katliam saldırılarında öldürülenlerden 3 bin 600'ü çocuk olmak üzere toplamda 7 bin 700 sivil katledildi. İsrail'de katliam devam ederken sosyal medyada da propaganda amaçlı yalan paylaşımlar yapılıyor. "Hamas'ın propagandası: 3 farklı yerde aynı çocuk" başlığıyla bir çocuğun görseli kullanılarak İsrail'in saldırılarda çocukları öldürmediği yalanı yayılmaya çalışıldı.
"SURİYE'DE ELDEN ELE AMBULANSA TAŞINIRKEN…"
İsrail yanlısı sosyal medya hesaplarının paylaştığı fotoğraftaki çocuğun Gazze'de değil, Suriye'deki bir bombardımana maruz kaldığı ve hemen ardından fotoğrafının çekildiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, fotoğrafın 27 Ağustos 2016'da rejim uçaklarının doğu Halep'in Maadi semtini peş peşe varil bombaları ile vurduğunu hatırlattı. Halep'teki bombardımandan 15 sivilin hayatını kaybettiği ve sağ kurtulan bir çocuğa ait olan fotoğrafların, saldırı sonrası elden ele ambulansa taşınırken AFP foto muhabiri tarafından çekildiği ifade edildi.
'HAMAS' İLE İLGİLİ YALAN BÖYLE ÇÜRÜTÜLDÜ
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla ilgili, 'Hamas'ın propagandası: 3 farklı yerde aynı çocuk' iddiası doğru değildir. Fotoğraf Gazze'de değil, Suriye'deki bir bombardımanın hemen ardından çekilmiştir. 27 Ağustos 2016'da rejim uçakları doğu Halep'in Maadi semtini peş peşe varil bombaları ile vurmuştur. 15 sivilin hayatını kaybettiği bombardımandan sağ kurtulan bir çocuk elden ele ambulansa taşınmış, bu sırada fotoğraflar AFP foto muhabiri tarafından kaydedilmiştir. 7 Ekim'de başlayan İsrail bombardımanında şu ana kadar 3 bin 600'ü çocuk 7 bin 700 kişi hayatını kaybetmiş, 19 bin 734 kişi de yaralanmıştır. 500 sağlık çalışanı, 25 gazeteci, 38 Birleşmiş Milletler görevlisi İsrail saldırılarında yaşamını yitirmiştir."