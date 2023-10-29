İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: Türk kadını İzmir gibidir, Kurtuluşta da kuruluşta da söz sahibi olmuştur

Türkiye Yüzyılına giden yolda öncü kadınlar rol model olmaya devam ediyor. Şebnem Bursalı, Cumhuriyet ile birlikte kapıları aralanan özgürlük ve kazanımların 22 yıllık AK Parti iktidarında şaha kalktığını ve kadınlar için hayata geçirilecek devrimler için, "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın ön sözüdür" diye konuştu.

KADINLARIN ÖNÜ AÇILDI

Düşünün savaştan yeni çıkmış, henüz tüm devlet mekanizmaları yerli yerine oturmamış bir devlet ilk olarak yapılanlardan biri kadınlara verilen siyasi haklar oldu. Kaldı ki "BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi"; "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi CEDAW" gibi uluslararası sözleşmelerin dünya gündeminde bile olmadığını bir dönemde oldu bu devrimler. Kuşkusuz Cumhuriyetimizin biz kadınlara en büyük kazanımı bugün bu makamda olabilmemizdir. Türk kadını dünyada seçme ve seçilme hakkına ilk önce sahip olan şanslı bir kesimdir. İlk tohumun atılması ile birlikte kadınların yönetim kademelerinde söz sahibi olmalarının önü açıldı.

AK PARTİ KADIN HAREKETİDİR

AK Parti kurulduğu ilk günden beri Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle bir kadın hareketidir. Gerek ana kademelerde gerekse kadın ve gençlik kollarında görev alan kadın arkadaşlarımız bulundukları görevi en iyi şekilde ifa ediyorlar, bir anlamda hem hemcinslerine rol model oluyor hem de erkeklerle tatlı bir rekabetin oluşmasını sağlıyorlar.

SON 22 YIL AK PARTİ AÇISINDAN GURUR TABLOSUDUR

100 yıllık köklü cumhuriyetimizin yaklaşık çeyrek asrında AK Parti'nin izi var. Dile kolay bir süre. Bu demokratik yönetimlerin hiç birinde görülmemiş bir başarı hikâyesini de beraberinde getiriyor. AK Parti, her şeyden öte Atatürk'ün de bizlere hedef olarak koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek adına, Cumhuriyetin kazanımlarını öncelikle korudu sonrasında da daha da ileriye taşımak üzere yola çıktı. Çok şükür ki geride bıraktığımız 22 yıl bizler için büyük bir gurur tablosudur. Son 22 yılda kadınlarımızın karar alma mekanizmalarına daha yüksek sayılarla katılmalarını ve her düzeyde etkin roller almalarını destekledik. TBMM'de kadın temsili oranı 2002 yılında yüzde 4,4'ken 2023 seçimlerinde yüzde 19,83'e yükseldi.

2004'te yapılan anayasa değişikliği ile kadın-erkek eşitliği anayasal güvence altına alındı. 2009'da TBMM'de Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bir ihtisas komisyonu olarak kuruldu. 2012'de 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yürürlüğe girdi. Bunlar yapılanlar arasında kilit taşı konusundaki adımlar. Gayretimiz bu çalışmaların sayısını ve kadınlarımızın refahını daha da artırmak içindir.

TÜRK KADINI KURTULUŞTA DA KURULUŞTA DA SÖZ SAHİBİ

Türk kadını tıpkı İzmir gibi kurtuluşta da kuruluşta da etkin rol almıştır. Yeri gelmiş cepheye giden askerlere elindeki avucundaki vermiş, yeri gelmiş cepheye mühimmat taşımış, yeri gelmiş cephede savaşmıştır. Şerife Bacılar, Kara Fatmalar, Nezahat Onbaşılar, Halide Edipler ve daha niceleri. Elbette kurtuluşta bu kadar etkin rol alan kadınların kuruluşta göz ardı edilmeleri mümkün değildi.

KADINLAR FİKİR ÜRETİCİSİDİR

Atatürk de devrimlerinin yaşama geçirilmesinin her aşamasında kadınların katılımına özen gösterdi. Kadın erkek eşitliği Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi olarak benimsendi. Bu ilke aynı zamanda günümüzde demokrasinin ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın temel kriteri olarak kabul ediliyor. Kadınlar AK Parti'de sadece seçim dönemlerinde kapı kapı dolaşan oy toplayan gönüllüler değil aynı zamanda siyasetin mutfağında da yer alan, politikalara yön veren, ufuk açan fikir üreticileridir.

YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN ÖN SÖZÜDÜR

Kadınlar için yapılabilecekler zamana göre, taleplere ve ihtiyaçlara göre değişebilir elbette. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın bin ön sözüdür. AK Parti'nin seçim beyannamesinde kadınlara yönelik yer alan başlıklar, gelen taleplerin, ihtiyaçların değerlendirilmesi sonrasında ortaya çıkan başlıklar. "Neler yapılabilir?" den ziyade neler yapacağımızı anlatmak daha kolay olacaktır. Bu başlıkları da şöyle sıralamak mümkün:

● Her alanda kadının katılımını ve rolünü güçlendireceğiz.

● İşgücü piyasasında kadınların nitelikli istihdam imkânlarına erişimini artıracağız.

● Kadın girişimciliği fırsatlarını güçlendireceğiz.

● Kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerini kolaylaştıracağız.

● Kadına yönelik şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmak için koruyucu ve önleyici tedbirlere ağırlık verecek, koruma tedbir kararlarının daha etkili izlenmesini ve takibini sağlayacağız.

● Kadınların eğitime katılımına engel olabilecek her türlü algı ve yaklaşım ile mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

● Mevsimlik tarım işçisi kadınların sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma şartlarını iyileştireceğiz.

● Hem çalışmak hem çocuğuyla ilgilenmek isteyen kadına uzaktan çalışma/kısmi çalışma gibi alternatif çalışma imkânlarını artıracağız.