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Giriş Tarihi: 29.10.2023 10:59

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile havalandı

Nevşehir'de sıcak hava balonları Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Kapadokya’da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile havalandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yılı dolayısıyla Kapadokya'da sıcak hava balonları Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde havalanan 152 sıcak hava balonları, Göreme beldesi ve çevresindeki kalkış alanlarından gökyüzüne yükseldi.

Sıcak hava balon pilotu Tolga Eke yaptığı açıklamada : "Cumhuriyetimizin 100. Yılında şanlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandıracağız. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafirlerimiz ile bu günü kutlamaktan çok mutluyuz. Türk bayraklarını ve Atatürk posterlerini balonlarımıza taktık. Birazdan gökyüzüne yükseleceğiz" dedi.

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Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile havalandı
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