Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi: AK Parti ile hayatın her alanında kadın devrimi yaşandı

AK Parti döneminde kadın devrimi yaşandığını belirten Ekmekçi, "Kastamonu'da Şerife Bacı'ların kağnıları ile cepheye cephane taşıdıkları ve bu uğurda nice Şerife Bacı'nın şehit düştüğü emekle kurulan Türkiye Cumhuriyeti; aynı gözü pek gayreti tarlada, fabrikada, okulda, orduda vatan yoluna seren kadınların gayretleri ile bugüne geldi" dedi. AK Partinin kadınlara sağladığı ayrıcalıkları sıralayan Ekmekçi şu mesajları verdi:

KADINLAR İÇİN CUMHURİYET VE AK PARTİNİN KAZANIMLARI

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz; kadınların toplumsal yaşamdaki yerlerine ilişkin olarak iş, aile, eğitim, sağlık, siyaset alanları başta olmak üzere büyük ve hızlı ilerlemeye imza attı. 2004'te Anayasanın 10'uncu maddesine "kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür." maddesinden tutun 2010'daki kadın erkek fırsat eşitliği mevzuatının daha da güçlendirilerek "pozitif ayrımcılık" ilkesinin anayasaya konulmasına kadar önemli yasal düzenlemeler hayata geçirildi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda da AK Parti'nin kat ettiği mesafe tartışma götürmez değerdedir. Kız çocuklarının eğitime katılımlarının artırılması, yoksulluğun eğitimin önündeki engel olmaktan kaldırılması, okul öncesi eğitim kurumlarının çoğaltılması, anne bebek ölüm oranlarını dünyada en hızlı düşüren ülke olmamız AK Parti dönemindeki tutarlı politikaların eseridir.

AK PARTİ İLE KADIN DEVRİMİ YAŞANDI

AK Parti kadınlara özgüven ve iddia sahibi olmayı aşıladı. Cumhurbaşkanımızın sürekli gündemde tuttuğu kadın politikaları sayesinde ırk, din, dil, ekonomik katmanı ne olursa olsun her kadın emek vermesi halinde hedeflediği istikamette yürüyebileceğinin ve nihayetinde başarıya ulaşacağının farkına vardı. AK Parti'nin kadınlara ilişkin pozitif ayrımcı politikaları sayesinde kadınlar güçlerinin, birikimlerinin, yeteneklerinin farkına vardı. Toplumsal hayatta kadının görünürlüğü ve etkisi arttı. AK Parti sayesinde ülkemizde hayatın hemen her alanında kadın devrimi yaşandı.

EMEKLE KURULAN CUMHURİYET 100 YAŞINDA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılını kutluyoruz. Cumhuriyetin ilelebet payidar kalacağından şüphemiz yok. Bu güvenin payandası Türk kadınlarıdır. Kastamonu'da Şerife Bacı'ların kağnıları ile cepheye cephane taşıdıkları ve bu uğurda nice Şerife Bacı'nın şehit düştüğü emekle kurulan Türkiye Cumhuriyeti; aynı gözü pek gayreti tarlada, fabrikada, okulda, orduda vatan yoluna seren kadınların gayretleri ile bugüne geldi. İş kadınları, bilim kadınları, çiftçi kadınlar, esnaf kadınlar, siyasetçi kadınlar, ev kadınları Türkiye Cumhuriyeti'ni 100 yaşına getirdiler, nice yüzyıllara da aynı fedakarlıkla götüreceklerdir.

KADINLARI BÜYÜK GÖREVLER BEKLİYOR

Cumhurbaşkanımızın kadınların toplumsal hayatın her alanında olması için verdiği büyük emekle kadınlar toplumun asli unsurlarından biri haline geldi. Kadınlar eğitim, sağlık, iş, siyaset gibi alanlar başta olmak üzere önlerine çıkan bariyerlerin kaldırılması ile başarıdan başarıya koşmaya başladı. Ülkemizin ekonomik kalkınması ve sosyal gelişmesi içinde kadınlarımızı büyük görev ve sorumluluklar bekliyor ve kadınlar başaracak.