Manşetlere yansıyan Cumhuriyet sevinci

Kurtuluş Savaşıyla kazanılan eşsiz zaferin ardından Lozan Barış Antlaşması imzalanmış, devletin sınırları belirlenmiş ve düşman yurdumuzdan atılmıştı. Türk milleti, yeni bir merhalenin eşiğindeydi ve önderliğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk yapıyordu. Cumhuriyet'in ilanından bir gün sonraki gazete manşetleri dönemin atmosferini üzerine taşıyordu.24 Temmuz 1923 tarihinde Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Lozan Barış Antlaşması'nı manşetlerine taşıdı. "Bayram içinde bayram. Dört senedir beklediğimiz günde yaşıyoruz.'' manşetiyle çıkan gazete, barışın sağlandığını müjdeliyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Lozan'ı şu sözlerle özetlemişti: "Bu antlaşma, Türk Milleti aleyhine, asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastın yıkılışını ifade eder bir vesikadır.''İleri Gazetesi de 30 Ekim günü benzer bir manşetle çıktı. Manşet haberinde şu ifadeler yer alıyordu: "Halk Fırkası ictimainde gazi paşa hazretleri herşeyden evvel bazı mühim esasatın kabulünü teklif etmiştir. Bu teklifata nazaran devletin şekli Cumhuriyettir." Vakit Gazetesi de, "Cumhuriyet dün resmen ilan edildi" başlığıyla çıktı. Haberin devamında şu ifadeler yer aldı: "Birinci Reis-i Cumhurumuz Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. İlk baş vekaleti de İsmet Paşa işgal edecektir."Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 30 Ekim 1923 günü Cumhuriyet'in ilanını manşetlerine taşıdı. Haberde şu ifadeler yer aldı: "Büyük Millet Meclisi Dün Gece Sekiz Buçukta Türkiye Devleti'nin Şeklini Müttefikan ''Cumhuriyet'' Olarak Tespit Ve Dokuza Çeyrek Kala Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini Müttefikan ''Reisicumhur'' İntihab Eyledi."