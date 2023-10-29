Mazlum milletlere umut olduk

Türkiye'nin mücavir coğrafyasında, krizler ve çatışmalar hiç sona ermedi. Kıbrıs sorunu, İran-Irak Savaşı, Sovyetler Birliği'nin dağılması, Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali, Balkanlarda yaşanan çatışmalar, Irak'ın Kuveyt'i işgali ve sonrasında düzenlenen operasyon, Irak'ın işgal edilmesi, Arap halk hareketleri, Rusya'nın Gürcistan ile savaşı ve Ukrayna'ya açtığı savaş gibi gelişmeler, hep Türkiye'nin yanı başında cereyan etti.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözleriyle dış politika alanında ortaya koyduğu vizyon ise Türk dış politikasının temelini oluşturdu. Türkiye, bölgede istikrarı sağlamak için Suriye sınırlarına yönelik terörle mücadele operasyonları düzenlerken, Karabağ'da Azerbaycan'a destek verdi. Somali'de ve Libya'da istikrarı sağlayan Türkiye, Balkanlarda da istikrarın korunmasına yönelik hamleler yaptı.Doğu Akdeniz'de bağımsızlık için adımlar atmayı da ihmal etmeyen Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki küresel gıda krizini çözdü. Her iki ülkeyle yürütülen iyi ilişkiler, atılan tarihi imzalarla son buldu. Ukrayna limanlarına sıkışmış olan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümü İstanbul'da çözüldü.İsrail'in haftalardır Filistin'e kan kusturduğu saldırıların durdurulması için de diplomatik girişimler devam ediyor. Potansiyel arabulucu olarak öne çıkan Türkiye, bölge dışı aktörlerle görüşerek çatışmayı durdurmaya, insani yardımı sağlamaya ve rehineleri kurtarmaya çabalıyor.