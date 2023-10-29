Savunma sanayi yüzyılı başlıyor

İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere 170 ülkeye savunma sanayi ihracatı yapan Türkiye, savunma sanayi alanında uluslararası mecrada bir özne haline geldi. Türkiye savunma sanayi alanında hepsi birbirinden kritik 850 farklı projeyi hayata geçiriyor.Türkiye, ilk jet motorlu insansız hava muharebe aracı Kızılelma ve ilk yerli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ile yeni bir döneme kapı araladı. Türkiye'nin en büyük uçak gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. SİPER Ürün-1 Hava Savunma Füzesi'nin son atış testi geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi. Alçak ve Orta menzilli Savunma sistemleri Hisar A ve Hisar O'nun ardından uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER yakında envantere girecek. Türkiye hava savunma sistemleri alanında kademeli ilerleyişini sürdürecek. GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi MİLGEM 5. gemiye entegre edildi. Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi Tayfun'un test atışı gerçekleştirildi. Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ikinci gemisi olan HIZIRREİS Denizaltısı suya indirildi. İlk test uçuşunu 2018 Eylül'de yapan genel maksat helikopteri GÖKBEY, yerli helikopter motoruyla ilk uçuşunu geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirdi.Türkiye yerli üretim İHA ve SİHA'larıyla dünyada ilk üçte yer alıyor. Karabağ, Libya ve Ukrayna'da gösterdiği başarıyla yakın merceğe alınan Türk SİHA teknolojisi "sürekli gelişim" mottosuyla zirveye gözünü dikti. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, Bayraktar Kızılelma 2021 sonunda pistten havalandı. Türk Hava gücünde çarpan etkisi oluşturacak Kızılelma ile ilgili testleri hızla tamamlanıyor. İnsansız hava araçlarında gösterilen başarı, İnsansız Kara Araçları ve İnsansız deniz araçlarına da sirayet etti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen kamikaze insansız deniz aracı (İDA) sürüsü Albatros, test atışını başarıyla geçti. Akıncı TİHA, Aksungur SİHA'larla Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarındaki hâkimiyeti pekişti.Savunma sanayi alanında yakın vadede Türkiye'nin gücüne güç katacak gelişmeler yaşanacak. Bu yıl hangardan çıkan ve mekanik testlerden geçen Milli Muharip Uçak KAAN gökyüzü ile buluşacak. 2026'ya kadar, 3 adet KAAN prototipin üretilmesi hedefleniyor. Milli Ramjet Motorlu Hava-Hava Füzesi Geliştirme Projesi GÖKHAN hava-hava füze sistemi envantere alınacak. Dosta güven düşmana kordu veren CENK ve GEZGİN füzelerinde önemli aşama kaydedilecek. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında yapılan "Reis" sınıfı denizaltılardan Piri Reis ordunun hizmetine verilecek.Yurtiçi ve sınırötesinde Mehmetçiğin en yakın destekçilerinden ATAK helikopterlerinin ardından Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-2, ilk kez havalandı. ATAK-2 2025'te envantere girecek.Türkiye Yüzyılında Türkiye savunma sanayii pazarında ihracatçı ülke konumunu pekiştirecek. 2028'de savunma sanayiinde yerlileşme oranı artacak, ihracatı 15 milyar doların üstüne çıkacak.