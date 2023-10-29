Sivas Milletvekili Rukiye Toy: Cephedeki fedakâr kadınların torunlarıyız

Vatan ve milletin kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelinin kurulduğu simge şehirlerden olan Sivas'ta Sivas kongresi ile Türkiye için yeni bir ufuk belirdi. 100 yıllık Cumhuriyetin yapı taşlarını oluşturan Sivas kongresine ev sahipliği yapan Anadolu'nun kalbi olan Sivas'ın kadın milletvekili Rukiye Toy, Cumhuriyetin 100'ncü yılı nedeniyle SABAH'a değerlendirmelerde bulundu.

BAŞARININ SIRRI BİRLİK VE BERABERLİK

Atatürk'ün, 1923 yılında yaptığı bir konuşmada sarf ettiği "... bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken, diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir… ifadesi bir toplumun başta kadınlar olmak üzere tüm unsurlarıyla çalışması, katma değer üretmesi ile başarılı olabileceğine işaret ediyor.

BİLİNÇLE HAREKET EDİYORUZ

Milli Mücadele döneminde cephede ve cephe gerisinde ortaya koyduğu mücadele, fedakârlık ve diğerkâmlık gösteren kadınların torunları olarak kendi payımıza düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz.

TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile, kadının da erkekle birlikte öğrenme imkanlarından eşit olarak yararlanması; 1926'da kabul edilen Medeni Kanun ile bir tek kadınla ve resmi nikahla evlenmek, Aile kurumunun tek taraflı olarak feshi kaldırılarak ve kadına da kocasını boşayabilme hakkı tanınması, Velilik kurumunda da ana ile baba, kanun nazarında bir birinden farksız ve eşit olarak kabul edilmesi, evlenmede kadın ve erkeğe yaş sınırı konulması gibi bireysel düzenlemelerin yanında 1934'te Türk Anayasası olan Teşkilatı Esasiye Kanunu'nu ile kadınlara da seçme seçilme hakkı tanınması sağlandı.Bu düzenlemeler yapılan iyileştirilmelerle günümüze kadar taşındı ve Türkiye dünyaya örnek oldu.

KADIN TEMSİLİYETİ ARTTI

1934'te tanınan hakların ilk uygulanması olan 1937 seçimlerinde Türk kadını 18 temsilcisi ile Meclise girebildi Bu sonuç o günkü meclis çoğunluğunun yüzde 4,5'una karşılık gelmekteydi. Geldiğimiz noktada seçilen 600 milletvekilinin 479'u erkek, 121'i kadın. Bu yüzde 20'lik bir oran demek. Bu oran Türkiye için daha yükseklere taşınması gereken fakat geçmişe nispetle bir başarı olarak nitelenebilir. Burada bunun mimarı ve en büyük temsili sağlayan 50 milletvekili ile AK Parti'dir. Kadın girişimci sayısındaki artış gibi olumlu gelişmeler AK Parti hükümetleri döneminde uygulanan politikalar sayesinde oldu.

KADINLAR İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların kamu, özel sektör, siyaset dâhil tüm karar alma mekanizmalarında ve yönetimin her kademesinde temsillerinin ve katılımının artırılacak.

Girişimcilik, finansal ve dijital okuryazarlık, kooperatifçilik gibi alanlardaki programların kapsamları genişletilerek kadınlarımızın işgücüne katılımlarının artırılacak

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddet ile topyekûn mücadele kapsamında toplumsal farkındalık ve duyarlılığa yönelik çalışmaların artırılacak.

Asrın felaketinde depremlerden etkilenen kadın üretici ve girişimcilerin hayata yeniden katılmalarını ve tutunmalarını sağlamak için üretimin, yenilikçi teknolojilerin, işbirliğinin, psikolojik güçlenmenin de içinde olduğu program ve projeler hayata geçirilmesi gibi pek çok konuda kadın haklarına ve kazanımlarına yönelik çalışmalarımız olacaktır.