Soğuk hava deposunda cinayet

Olay, sabah saatlerinde Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Süt ve süt ürünleri firması işlettiği öğrenilen Hasan Ali Çalış, iş için gittiği depoda çalışan İsmail Yılmaz ile tartıştı.



Tartışma üzerine Yılmaz tarafından silahla vurulan Çalış ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan Ali Çalış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı İsmail Yılmaz ise suç aleti ile birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.