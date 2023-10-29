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Giriş Tarihi: 29.10.2023 15:16

Soğuk hava deposunda cinayet

Karaman’da süt ve süt ürünleri firması işlettiği öğrenilen Hasan Ali Çalış (45), gittiği soğuk hava deposunda tartıştığı İsmail Yılmaz (42) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Yılmaz, olay yerinde silahla birlikte gözaltına alındı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Soğuk hava deposunda cinayet

Olay, sabah saatlerinde Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Süt ve süt ürünleri firması işlettiği öğrenilen Hasan Ali Çalış, iş için gittiği depoda çalışan İsmail Yılmaz ile tartıştı.

Tartışma üzerine Yılmaz tarafından silahla vurulan Çalış ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan Ali Çalış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı İsmail Yılmaz ise suç aleti ile birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Soğuk hava deposunda cinayet
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