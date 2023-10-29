“Türkiye, 100. yılında silah sanayinde dışa bağımlı değil”

Prof. Dr. Yılmaz "Milli mücadele ve sonrasındaki kazanımlarla Türkiye'nin son yıllardaki atılımlarının meyvelerini açıkça her gittiğimiz yerde görüyoruz. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Lozan Anlaşması'nda Osmanlı'nın dış borçlarının yüzde 65'ini kabul etti. Bu borç 1954 yılına kadar ödendi. Şimdi 100. yılındayız. 100. yıldaki en önemli kazanım Türkiye'nin dünya ekonomisinde ilk 20 içerisinde olması. Coğrafyamızın çok zorlu bir coğrafya olmasına rağmen bu ekonomik güce kavuştuk. Türkiye kendisine yeterli ekonomiye sahip, istediği pek çok şeyi üretebilen, dış dünyaya ihraç eden ve dünya ekonomi zinciri içerisinde önemli bir dinamik haline geldi" şeklinde konuştu.Prof. Dr. Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da liderliğinde gördüğüm şey şu: Alt yapının oluşturulması. 20 yılda yolların yapılması ve 20 yılda ulaşılmayan köy yok. Eğer yolunuz varsa hizmet götürürsünüz, ticaret olur ve güvenliğinizi sağlarsınız. Altyapı ve ulaşım dünya standartlarının üzerinde şu an. Hızlı trenlerimiz de aynı şekilde olumlu şeylerden. Biz 20 yıl öncesine kadar silah sanayimizin yüzde 85'ini dışarıdan ithal ederken bugün bu yüzde 85'ini kendimiz üretiyoruz. Yüzde 14-20'sini dışardan ithal ediyoruz. Bu bize ne kazandırdı? Bunlar olmasaymış, 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki gelişmelere baktığımızda SİHA-İHA olmasaydı, kendi ürettiğimiz milli silahlarımız olmasaydı Batı bizi bazı ülkelerde olduğu gibi kaosa sokacaktı. Sadece ülkemiz güvenliği ve çevre bölgeleri güvenliği açısından Türkiye'nin son 20 yıldaki yatırımları büyük bir gelişim olduğunu gösteriyor."