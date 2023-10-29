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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Vatan ve millet uğruna savaştılar

Tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığını kaybetmemiş milletimizin elinden iradesini almak isteyen işgal devletleri, Kurtuluş Savaşı döneminde büyük bir bozguna uğratıldı. Türk milletini boğmak isteyen düşmanlar, kahramanlarımızın azmi sayesinde akamete uğratıldı. Vatan toprağının her yöresinden meydanlara çıkan; erkek, kadın, genç yaşlı milletimizin her bir ferdi, düşmanı Anadolu topraklarından söküp attı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Vatan ve millet uğruna savaştılar
Şahin Bey: asıl adı Mehmet Sait olan Şahin Bey, Fransız işgal kuvvetlerine erzak taşıyan yüz elli arabalık konvoyu bozguna uğratarak Antep'in kurtuluş mücadelesi başlatarak "Düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez!" sözüyle tarihe geçti. Sütçü İmam: Kahramanmaraş'ta süt satarak ve imamlık yaparak geçimini sağladığı için asıl adı olan Ali yerine Sütçü İmam olarak tanınmıştır. Düşman askerlerinin 3 Türk kadınına saldırıp peçelerini açmak istemeleri üzerine düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, Kahramanmaraş'taki Kurtuluş hareketini başlattı. Mareşal Fevzi Çakmak: Türkiye'nin Atatürk'ten sonra ikinci ve son mareşali olan Fevzi Çakmak, milli mücadelenin en önemli simalarındandı. İstiklal mücadelesinde özellikle de Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde büyük katkılarıyla anılan kahramanımızdır.




ÖNCÜ OLDULAR
Kazım Karabekir: Milli mücadele döneminde büyük katkıları olmuştur. İstiklâl Harbi'nde Doğu Cephesi'nde kazandığı başarılarından dolayı "Şark Fatihi" ve "Ermenistan Fatihi" unvanlarını aldı. Kongreler sürecinde aktif olarak rol aldı. Fahrettin Altay: Milli Mücadele sürecinin önemli komutanlarındandır. Sakarya Meydan Muharebesi'nde kritik rol oynadı. Kurtuluş Savaşı boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer aldı. Geyve Kaymakamı Hamdi Namık (Gör) Bey: Adapazarı yöresinde Rum çetelerine karşı büyük başarılar gösterdi. Mustafa Kemal Paşa, Geyve Kahramanı Hamdi Bey'e bir telgraf çekerek bu başarısından dolayı kendisini tebrik eder. Hamdi Bey Rum çetelerinin bölgeden sürülmesinde önemli rol oynadı.
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Vatan ve millet uğruna savaştılar
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