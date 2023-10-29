Yargıtay Başkanı Akarca’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı. Akarca, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Tarih boyunca bağımsız olarak yaşamış, esaret zinciri vurulamamış yüce milletimizin kahramanlık ve inançla yeniden dirilişinin simgesi olan Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet; Türk milletinin tarihte eşine az rastlanan inanç ve kararlılıkla giriştiği Milli Mücadelenin sonucunda elde edilmiş bir zaferin sonucudur. Bu kutlu günde, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutlar; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yâd eder; gazilerimize şükranlarımı sunarım."