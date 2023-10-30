100’üncü yılda, hedef 100 bin varil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği, milli ve yerli enerjinin önemli yapı taşlarından olan Şırnak'ta bulunan petrol yataklarında çalışmalar hızla sürüyor. Bir dönem terör olaylarının yaşandığı Şırnak'ın Gabar-Cudi Dağı bölgesi Baykar tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracı'nın da (İHA) desteğiyle güvenlik güçleri tarafından güvenli alanlar oluşturuldu. Ardından yaklaşık 3 yıl önce bölgede zengin petrol yataklarının bulunduğuna yönelik emarelerin alınmasından sonra TPAO tarafından kuleler yerleştirilerek arama çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalarda Gabar'da 200 milyon varil rezerve sahip kaliteli petrol bulunurken, kuyuya Şehit Astsubay Esma Çevik-1 adı verildi. İlk etapta günlük 15 bin varilin çıkarıldığı kuyuda kısa sürede bu rakam günlük 25 bin varili geçti. Söz konusu kuyuda çıkarılan petrol, tankerlerle Batman TPAO Bölge Müdürlüğü'ne sevk edilirken, aynı bölgede Cudi Dağı'na yakın bir alanda arama çalışmalarına hız verildi. Kulelerin yerleştirildiği bölgede, yapılan aramalar sonucu ilk kuyudan daha zengin yataklı bir petrol rezervi daha keşfedildi. TPAO aramalarına hız verdi ve geceli gündüzlü gerçekleştirilen çalışmalarda, petrole ulaşıldı.

BİR MİLYAR VARİL REZERVE SAHİP KUYU

Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100'üncü yılına milli ve yerli enerji hedefinin önemli yapı taşlarından olan Şırnak petrolü ile ilgili ikinci büyük müjde yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. TPAO'nun mühendisleri ve işçileri tarafından gece-gündüz demeden yapılan çalışmalar sonucu, Gabar-Cudi Dağı bölgesinde, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Sahası'nda 1 milyar varil rezerve sahip petrol bulundu. Petrolün piyasa değerinin 80 milyar dolar olduğu hesaplandı. Bunun üzerine gözler Şırnak'ın farklı bölgelerine de çevrildi. TPAO'nun yapmış olduğu saha incelemelerinden sonra, Kato Dağı ve Bestler-Dereler bölgesinde de petrol aranmaya başlandı. Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarında yer alan Kato Dağı'ndaki petrolün ise, Gabar-Cudi Dağı'nda bulunan petrolün 10 katı olduğu tahmin ediliyor.

HEDEF 100'ÜNCÜ YILDA, 100 BİN VARİL

Türkiye Petrolleri A.O. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Gabar-Cudi Dağı'nda bulunan petrol sahasında günlük 25 bin varil petrol üretimine ulaşıldığını açıklamıştı. Türkiye enerjide bağımsız hedefine ilerlerken, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında günlük 100 bin varil petrol çıkarılması hedefleniyor.